В Киеве военный на внедорожнике врезался в машину с мамой и детьми: женщина погибла
- В столице военный на большой скорости врезался в автомобиль с семьей.
- Столкновение унесло жизнь женщины, пострадали ее дети.
Трагическое ДТП произошло 27 декабря в Киеве. В результате столкновения двух автомобилей жертвой стала женщина, ее малолетние дочери – в больнице.
Виновником аварии стал военнослужащий, который грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в машину семьи. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Что известно о ДТП?
В субботу, 27 декабря, мать с двумя детьми и их тетя направлялись к родным на праздники. На перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко в столице автомобиль с семьей остановился на светофоре.
В этот момент в него на большой скорости врезался внедорожник. За рулем был военный, который критически нарушил ПДД.
Из-за столкновения пассажирка от полученных травм погибла на месте. Ее дочерей госпитализировали. Медики утверждают, что их жизни ничего не угрожает.
Продолжается расследование смертельного ДТП: смотрите видео ГБР
ГБР проводит расследование по факту ДТП с участием военнослужащего. Ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
29 декабря на трассе Киев – Харьков произошла масштабная авария с участием автомобилей. В результате столкновения один человек погиб, еще 13 человек получили ранения.
Вечером 18 декабря в Харькове произошло ДТП с участием судьи: автомобиль сбил двух несовершеннолетних девушек, которые как раз переходили проезжую часть по пешеходному переходу.
Еще одно трагическое ДТП произошло неподалеку Днепра. Там столкнулись три автомобиля, что привело к гибели 75-летней женщины. По данным правоохранителей, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz сбил пожилую пешеходку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого женщину также переехали два автомобиля, в результате чего пострадавшая погибла на месте.