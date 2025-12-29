В Киеве военный на внедорожнике врезался в машину с мамой и детьми: женщина погибла

Трагическое ДТП произошло 27 декабря в Киеве. В результате столкновения двух автомобилей жертвой стала женщина, ее малолетние дочери – в больнице.

Виновником аварии стал военнослужащий, который грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в машину семьи. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

К теме На Прикарпатье рейсовый автобус попал в ДТП: есть жертва, возросло количество пострадавших

Что известно о ДТП?

В субботу, 27 декабря, мать с двумя детьми и их тетя направлялись к родным на праздники. На перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко в столице автомобиль с семьей остановился на светофоре.

В этот момент в него на большой скорости врезался внедорожник. За рулем был военный, который критически нарушил ПДД.

Из-за столкновения пассажирка от полученных травм погибла на месте. Ее дочерей госпитализировали. Медики утверждают, что их жизни ничего не угрожает.

Продолжается расследование смертельного ДТП: смотрите видео ГБР

ГБР проводит расследование по факту ДТП с участием военнослужащего. Ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Аварии на дорогах Украины: последние события