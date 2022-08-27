В Румынии перевернулся автобус с украинскими беженцами

К сожалению, не обошлось без пострадавших – в результате аварии были госпитализированы 20 человек. Среди них четверо детей от 5 до 16 лет.

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Инцидент произошел в коммуне Гароафа уезда Вранча около 2:45. Как пишет местное агентство, в салоне автобуса находились 43 человека. Среди них были преимущественно женщины и дети.

На въезде в румынскую коммуну водитель потерял управление, из-за чего транспортное средство перевернулось в кювет.

По данным журналистов, тяжелые травмы никто не получил, однако госпитализация понадобилась многим пассажирам, поэтому, чтобы доставить их в больницу, понадобилось 13 машин скорой помощи. Тех, кто отделался легкими ушибами, отправили в центр приема беженцев.

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