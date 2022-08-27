У Румунії перекинувся автобус з українськими біженцями

На жаль, не обійшлося без постраждалих – внаслідок аварії було госпіталізовано 20 осіб. Серед них четверо дітей віком від 5 до 16 років.

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Інцидент трапився у комуні Гароафа повіту Вранча близько 2:45. Як пише місцеве агентство, у салоні автобуса перебувало 43 особи. Серед них були переважно жінки та діти.

На в'їзді до румунської комуни водій втратив керування, через що транспортний засіб перекинувся у кювет.

За даними журналістів, тяжких травм ніхто не отримав, проте госпіталізація знадобилася багатьом пасажирам, тому, щоб доставити їх до лікарні, знадобилося 13 машин швидкої допомоги. Тих, хто відбувся легкими забоями, відправили до центру прийому біженців. Скільки українців виїхало після 24 лютого

Повномасштабна війна, яку росія розв'язала проти України, спровокувала масову міграцію українців. Мільйони громадян України були змушені шукати тимчасового прихистку в різних країнах світу.

За оцінками ООН у справах біженців, впродовж останніх пів року Україну покинули понад 11 мільйонів людей. Це – найбільша міграційна криза з часів Другої світової війни.

Серед країн, які прийняли найбільшу кількість українських біженців – Польща, Німеччина, Велика Британія, Канада, Угорщина, Румунія, Словаччина, Молдова та інші.

Водночас 4,7 мільйона вимушених переселенців вже повернулися додому. Ще значна частина чекає на закінчення бойових дій, аби приїхати назад.

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