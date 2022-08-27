В Україні можуть заборонити рекламні щити вздовж доріг

Цим законопроєктом передбачено заборонити розміщення рекламоносіїв та прокладання інженерних комунікацій і мереж уздовж смуги відведення автомобільних доріг загального користування. Про це повідомили у Верховній Раді України.

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Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, розміщення щитів відвертає увагу водіїв і може призвести до ДТП.

Їх розміщення в межах смуги відведення доріг, особливо на основних під'їздах до великих міст і обласних центрів, призводить до інформаційного перевантаження дорожньої обстановки, додаткової фіксації погляду водія і збільшення часу його реакції під час керування автомобілем,

– сказано в пояснювальній записці.

Крім того, Уряд вважає, що зовнішня реклама в смузі відведення доріг відвертає увагу водіїв на кілька секунд, що може спричинити ДТП.

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