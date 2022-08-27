В Украине могут запретить рекламные щиты вдоль дорог

Этим законопроектом предусмотрено запретить размещение рекламоносителей и прокладывание инженерных коммуникаций и сетей вдоль полосы отвода автомобильных дорог общего пользования. Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, размещение щитов отвлекает водителей и может привести к ДТП.

Их размещение в пределах полосы отвода дорог, особенно на основных подъездах к крупным городам и областным центрам, приводит к информационной перегрузке дорожной обстановки, дополнительной фиксации взгляда водителя и увеличению времени его реакции при управлении автомобилем,

– сказано в пояснительной записке.

Кроме того, Правительство считает, что наружная реклама в полосе отвода дорог отвлекает водителей на несколько секунд, что может повлечь за собой ДТП.

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