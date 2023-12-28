В результате аварии в провинции Сакария погибли 10 человек. Еще более полусотни получили ранения.

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Подробности масштабного ДТП

В 04:36 28 декабря в Турции на автомагистрали Сакария-Северное Мраморное шоссе Текелер Мевкьи произошло цепное ДТП.

Причиной ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия, в частности, густой туман. Предварительно известно, что авария произошла из-за столкновения легковушки и грузовика. Впоследствии в аварию попали и другие транспортные средства.

После сообщения о ситуации в регион были направлены бригады жандармерии, здравоохранения, пожарной охраны, AFAD и дорожной службы.

Что известно о погибших и пострадавших 10 человек погибли на месте и 59 получили ранения, 8 из них серьезные. Пострадавшие были доставлены в больницы 30 машинами скорой помощи. Раненые находятся на лечении в 10 больницах.

Очевидцы сообщают, что некоторые люди погибли в результате наезда автомобиля на вышедших из своих транспортных средств и наблюдавших за первым ДТП.

Мы желаем Божьей милости нашим погибшим гражданам и сочувствуем их родным. Делается все необходимое для восстановления здоровья пострадавших,

– сказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджу.

Главный прокурор Сакарии Осман Кессе приехал в регион. Тем временем главная прокуратура Сакарии уже начала расследование происшествия. В настоящее время на месте ДТП уже работают следователи.

Среди пострадавших есть украинки

В МИД 24 Канала сообщили, что в результате ДТП пострадали две украинки. К счастью, угроз для их жизни нет. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Генеральное консульство Украины в Стамбуле оказывает консульскую помощь пострадавшим гражданам, а также взаимодействует с управлением безопасности провинции и командованием жандармерии для выяснения всех обстоятельств аварии.

– сообщили в МИД.

Последствия ДТП в Турции: фото AA

Один из водителей находится в больнице

Прокуратура вынесла постановление о задержании водителей семи транспортных средств, в том числе трех автобусов и одного грузовика, принявших участие в ДТП.

Шестеро водителей уже задержали. Седьмой водитель госпитализирован в больницу из-за травмы.