Легковушка покатилась и наехала на местную жительницу, которая двигалась навстречу автомобилю. Сейчас автомобиль помещен на штрафплощадку.

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Женщина получила травмы в результате ДТП

По данным следствия, 60-летний житель Винницы оставил свой автомобиль ВАЗ на склоне во дворе, не задействовав ручной тормоз.

В результате ДТП 74-летняя женщина получила травмы. Ее доставили в больницу.

В Виннице жигули без водителя сбил пенсионерку / Полиция Винницкой области

По факту аварии полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

За такое правонарушение предусмотрено наказание – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

К слову, в Днепре такси попало в ДТП, сбило пешехода и влетело в магазин. Момент аварии попал на камеры.