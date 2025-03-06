К сожалению, есть погибший и более десятка пострадавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Главного управления полиции во Львовской области.

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На Львовщине произошла авария

В полиции сообщили, что произошло столкновение автобуса Эталон, которым управлял 62-летний житель Стрыйского района, и грузовика DAF, за рулем которого был 54-летний житель Херсона.

От полученных в результате ДТП травм водитель автобуса погиб на месте происшествия. Водитель грузовика и 15 пассажиров автобуса: девочки в возрасте 1, 7, 10, и 17 лет, десять женщин в возрасте от 19 до 64 лет, а также 37-летний мужчина – все жители Стрыйского района – получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения,

– информируют правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия.

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Напомним, что недавно произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса в Днепровском районе столицы. В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летняя пассажирка легковушки погибла в карете скорой медицинской помощи.