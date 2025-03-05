Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатской области. Имена погибших в селе Рокосово называет OBOZ.UA.

Смотрите также Смертельное ДТП в Киеве: маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем

Как произошла авария

Андрей Леонтьев, 40-летний водитель BMW, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого автомобиль заехал на территорию ресторана, где столкнулся с ограждением и перевернулся в кювет.

На месте происшествия погибли водитель и его 38-летняя пассажирка Екатерина Сич, мать двоих детей. Кроме того, пострадала другая 38-летняя женщина, находившаяся на заднем сиденье. Ее с травмами различной степени тяжести госпитализировали в реанимацию.

Правоохранители проведут экспертные исследования, по результатам которых установят причины и обстоятельства ДТП. По предварительным данным полиции, скорость движения BMW была выше разрешенной.

Что известно о погибшем

Волонтер Владислав Головко рассказал для журналистов, что погибший "любил скорость". BMW Леонтьев купил недавно, а его предыдущий автомобиль также попал в ДТП.

По информации OBOZ.UA, в прошлом погибший был военным 128 ОГШБр. Он воевал еще в 2014 году, в начале полномасштабного вторжения также ушел на фронт, однако был ранен. У мужчины осталось двое детей от первого брака, пожилая мать и сестры.

Он хотел, чтобы его снова взяли (воевать – 24 Канал), ходил в ТЦК, но ему отказывали. Был случай недавно, о нем писали, что Андрей стрелял из стартового пистолета возле ТЦК, так хотел снова пойти воевать,

– говорит товарищ.

Напомним, в Херсонской области произошло ДТП с участием работника ОГА, в результате которого погиб 50-летний велосипедист.