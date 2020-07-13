Объявили подозрение водителю Mercedes, устроившего смертельное ДТП возле Козина на Киевщине, именно его авто столкнулось с автомобилем Hyundai. Эта авария произошла вечером 12 июля и она унесла жизни 4 человек: двух взрослых и двух детей.
Подозрение водителю Mercedes: что известно
39-летнему мужчине о подозрении объявили по процессуальному руководству столичной прокуратуры. Об этом пресс-служба прокуратуры Киева сообщила в фейсбуке.
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Злоумышленника подозревают по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. А именно по той ее части, где говорится, что нарушение привело к смерти нескольких человек.
Если вину водителя Mercedes докажут, ему грозит
- лишение свободы на срок от пяти до десяти лет,
- лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Также правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается. Его осуществляют следственные управления Нацполиции в Киеве.
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Основное о смертельном ДТП возле Козина на Киевщине
- Инцидент произошел вечером 12 июля на Старообуховской трассе.
- Здесь столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и легковой Hyundai, в котором находились 5 человек, в том числе дети.
- Водитель Mercedes выехал на встречную полосу в направлении Киева и столкнулся с Hyundai. Впоследствии один из автомобилей выбросило на обочину в забор. Кроме того, всю дорогу усыпало обломками.
- В результате аварии погибли отец с матерью и девочка 8 лет из авто Hyundai. Еще 2 мальчиков из этого авто возрастом 10 и 12 лет забрали в больницу в крайне тяжелом состоянии (впоследствии младший мальчик умер).
- По информации полиции, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал, что в его крови содержалось 1,32 промилле алкоголя. В сети со ссылкой на свидетелей пишут, что у мужчины также были признаки наркотического опьянения.
- Под утро 14 июля полиция задержала злоумышленника, хотя он до сих пор находится в больнице. Кроме того, возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.
- В сети также пишут, что имя человека – господин Желепа. В 2010 году он точно так же убил женщину. Но отбыл наказание и вышел на свободу. А несколько раньше, в 2007 году, его судили за драку с полицейским.
- По информации "Киев оперативный", Желепа работал на даче у владельца Mercedes. Через 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск, как похищенный. Сама же машина зарегистрирована на женщину по имени Ольга Витальевна, что родилась в 1971 году.
Смертельное ДТП возле Козина на Киевщине: видео момента столкновения