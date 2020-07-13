Объявили подозрение водителю Mercedes, устроившего смертельное ДТП возле Козина на Киевщине, именно его авто столкнулось с автомобилем Hyundai. Эта авария произошла вечером 12 июля и она унесла жизни 4 человек: двух взрослых и двух детей.

Подозрение водителю Mercedes: что известно

39-летнему мужчине о подозрении объявили по процессуальному руководству столичной прокуратуры. Об этом пресс-служба прокуратуры Киева сообщила в фейсбуке.

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Злоумышленника подозревают по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. А именно по той ее части, где говорится, что нарушение привело к смерти нескольких человек.

Если вину водителя Mercedes докажут, ему грозит

лишение свободы на срок от пяти до десяти лет,

лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Также правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается. Его осуществляют следственные управления Нацполиции в Киеве.

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