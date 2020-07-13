Оголосили підозру водію Mercedes, який влаштував смертельну ДТП біля Козина на Київщині, а саме його авто зіткнулося з легковиком Hyundai. Ця аварія сталася надвечір 12 липня та вона забрала життя 4 людей: двох дорослих і двох дітей.

Підозра водію Mercedes: що відомо

39-річному чоловіку про підозру оголосили за процесуального керівництва столичної прокуратури. Про це пресслужба прокуратури Києва повідомила у фейсбуці.

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Зловмисника підозрюють за статтею Кримінального кодексу про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. А саме за тією її частиною, де мовиться, що порушення призвело до смерті кількох осіб.

Якщо вину водія Mercedes доведуть, йому загрожує

позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років,

позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Також правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває. Його здійснюють слідчі управління Нацполіції у Києві.

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Основне про смертельну ДТП біля Козина на Київщині

Інцидент трапився надвечір 12 липня на Старообухівській трасі.

Тут зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter і легковик Hyundai, в якому перебували 5 людей, зокрема діти.

Водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу в напрямку Києва та зіткнувся з Hyundai. Згодом один із автомобілів викинуло на узбіччя в паркан . Крім того, всю дорогу усипало уламками.

. Крім того, всю дорогу усипало уламками. Внаслідок аварії загинули батько з матір’ю та дівчинка 8 років з авто Hyundai. Ще 2 хлопчиків з цього авто віком 10 та 12 років забрали до лікарні у вкрай важкому стані (згодом молодший хлопчик помер).

батько з матір’ю та дівчинка 8 років з авто Hyundai. Ще 2 хлопчиків з цього авто віком 10 та 12 років забрали до лікарні у вкрай важкому стані (згодом молодший хлопчик помер). За інформацією поліції, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння – драгер показав, що в його крові містилося 1,32 проміле алкоголю. У мережі із посиланням на свідків пишуть, що чоловік також мав ознаки наркотичного сп'яніння.

– драгер показав, що в його крові містилося 1,32 проміле алкоголю. У мережі із посиланням на свідків пишуть, що чоловік також мав ознаки наркотичного сп'яніння. Під ранок 14 липня поліція затримала зловмисника , хоча він ще досі перебуває в лікарні. Крім того, відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху.

, хоча він ще досі перебуває в лікарні. Крім того, відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху. У мережі також пишуть, що ім'я чоловіка – пан Желепа. У 2010 році він точно так само вбив жінку. Але відбув покарання та вийшов на свободу. А дещо раніше, у 2007 році, його судили за бійку з поліцейським.

А дещо раніше, у 2007 році, його судили за бійку з поліцейським. За інформацією "Київ оперативний", Желепа працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автомобіль подали у розшук, як викрадений. Саму ж машину зареєстровано на жінку на ім’я Ольга Віталіївна, що народилася в 1971 році.​

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