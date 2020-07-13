ДТП біля Козина на Київщині: водію Mercedes оголосили підозру
Оголосили підозру водію Mercedes, який влаштував смертельну ДТП біля Козина на Київщині, а саме його авто зіткнулося з легковиком Hyundai. Ця аварія сталася надвечір 12 липня та вона забрала життя 4 людей: двох дорослих і двох дітей.
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39-річному чоловіку про підозру оголосили за процесуального керівництва столичної прокуратури. Про це пресслужба прокуратури Києва повідомила у фейсбуці.
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Зловмисника підозрюють за статтею Кримінального кодексу про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. А саме за тією її частиною, де мовиться, що порушення призвело до смерті кількох осіб.
Якщо вину водія Mercedes доведуть, йому загрожує
- позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років,
- позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Також правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває. Його здійснюють слідчі управління Нацполіції у Києві.
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Основне про смертельну ДТП біля Козина на Київщині
- Інцидент трапився надвечір 12 липня на Старообухівській трасі.
- Тут зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter і легковик Hyundai, в якому перебували 5 людей, зокрема діти.
- Водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу в напрямку Києва та зіткнувся з Hyundai. Згодом один із автомобілів викинуло на узбіччя в паркан. Крім того, всю дорогу усипало уламками.
- Внаслідок аварії загинули батько з матір’ю та дівчинка 8 років з авто Hyundai. Ще 2 хлопчиків з цього авто віком 10 та 12 років забрали до лікарні у вкрай важкому стані (згодом молодший хлопчик помер).
- За інформацією поліції, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння – драгер показав, що в його крові містилося 1,32 проміле алкоголю. У мережі із посиланням на свідків пишуть, що чоловік також мав ознаки наркотичного сп'яніння.
- Під ранок 14 липня поліція затримала зловмисника, хоча він ще досі перебуває в лікарні. Крім того, відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху.
- У мережі також пишуть, що ім'я чоловіка – пан Желепа. У 2010 році він точно так само вбив жінку. Але відбув покарання та вийшов на свободу. А дещо раніше, у 2007 році, його судили за бійку з поліцейським.
- За інформацією "Київ оперативний", Желепа працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автомобіль подали у розшук, як викрадений. Саму ж машину зареєстровано на жінку на ім’я Ольга Віталіївна, що народилася в 1971 році.
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