Смертельное ДТП с двумя грузовиками на Николаевщине: подробности и фото
В полдень 27 июля на трассе Благовещенское – Николаев при въезде в город Новая Одесса столкнулись два грузовика. Водитель одного из них погиб, его тело извлекали из покореженной фуры спасатели.
Столкнулись на трассе MAN с полуприцепом и МАЗ ремонтников. Об этом информируют пресс-службы полиции и ГСЧС в регионе.
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Как произошла авария:
- Во время проведения ремонтных работ дорожного покрытия в грузовик дорожной службы МАЗ въехал проезжающий мимо грузовик MAN с полуприцепом.
- На момент ДТП в кабине МАЗ находились водитель и еще 2 мужчин работали на дороге.
- Далее MAN изменил траекторию движения и съехал в кювет, а его руководитель от полученных травм погиб на месте.
- Спасатели деблокировали тело погибшего.
- Водитель автомобиля МАЗ и двое работников получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.
Смертельная авария на Николаевщине
ДТП в Николаевской области / Фото ГСЧС
Во время аварии столкнулись 2 грузовика / Фото пресс-служба ГСЧС
Полицейские сейчас проводят расследование и пытаются узнать все обстоятельства автокатастрофы.
Спасатели извлекли из грузовика MAN тело погибшего водителя
Причины аварии сейчас устанавливают / Пресс-служба ГСЧС
Они уже открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами.
Авария произошла на въезде в город Новая Одесса: карта