Опівдні 27 липня на трасі Благовіщенське – Миколаїв при в’їзді в місто Нова Одеса зіткнулися дві вантажівки. Водій однієї із них загинув, його тіло витягували з понівеченої фури рятувальники.

Зіткнулися на трасі MAN з напівпричепом і МАЗ ремонтників. Про це інформують пресслужби поліції та ДСНС у регіоні.

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Як трапилася аварія:

Під час проведення ремонтних робіт дорожнього покриття у вантажівку дорожньої служби МАЗ в’їхала проїжджаюча повз вантажівка MAN з напівпричепом.

На момент ДТП в кабіні МАЗ перебували водій та ще 2 чоловіків працювали на дорозі.

Далі MAN змінив траєкторію руху та з’їхав у кювет, а його керманич від отриманих травм загинув на місці.

Рятувальники деблокували тіло загиблого.

Водій автомобіля МАЗ та двоє працівників отримали незначні травми та від госпіталізації відмовились.



Смертельна аварія на Миколаївщині



ДТП у Миколаївській області / Фото ДСНС



Під час аварії зіткнулися 2 вантажівки / Фото пресслужба ДСНС

Поліцейські наразі проводять розслідування та намагаються дізнатися всі обставини автокатастрофи.



Рятувальники витягували із вантажівки MAN тіло загиблого водія



Причини аварії наразі встановлюють / Пресслужба ДСНС

Вони вже відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Аварія сталася на в'їзді у місто Нова Одеса: карта