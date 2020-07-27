Смертельна ДТП з двома вантажівками на Миколаївщині: подробиці та фото
Опівдні 27 липня на трасі Благовіщенське – Миколаїв при в’їзді в місто Нова Одеса зіткнулися дві вантажівки. Водій однієї із них загинув, його тіло витягували з понівеченої фури рятувальники.
Зіткнулися на трасі MAN з напівпричепом і МАЗ ремонтників. Про це інформують пресслужби поліції та ДСНС у регіоні.
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Як трапилася аварія:
- Під час проведення ремонтних робіт дорожнього покриття у вантажівку дорожньої служби МАЗ в’їхала проїжджаюча повз вантажівка MAN з напівпричепом.
- На момент ДТП в кабіні МАЗ перебували водій та ще 2 чоловіків працювали на дорозі.
- Далі MAN змінив траєкторію руху та з’їхав у кювет, а його керманич від отриманих травм загинув на місці.
- Рятувальники деблокували тіло загиблого.
- Водій автомобіля МАЗ та двоє працівників отримали незначні травми та від госпіталізації відмовились.
Смертельна аварія на Миколаївщині
ДТП у Миколаївській області / Фото ДСНС
Під час аварії зіткнулися 2 вантажівки / Фото пресслужба ДСНС
Поліцейські наразі проводять розслідування та намагаються дізнатися всі обставини автокатастрофи.
Рятувальники витягували із вантажівки MAN тіло загиблого водія
Причини аварії наразі встановлюють / Пресслужба ДСНС
Вони вже відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.
Аварія сталася на в'їзді у місто Нова Одеса: карта