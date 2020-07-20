ДТП со смертельным исходом произошла вечером 19 июня в Ровенской области: на автодороге Устилуг – Луцк – Ровно возле поселка Клевань столкнулись три автомобиля. Погиб водитель одного из них – мужчина, его жена и двое детей находятся в больнице.

Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Ровенской области, а также на сайте 0362.ua.

Важно! Футбольный тренер Ряшко и два человека погибли в страшном ДТП возле Мукачева: детали от полиции

По информации полиции и СМИ:

Водитель автомобиля ВАЗ 2105 сначала столкнулся с попутным ВАЗ 2107,

Затем выехал на полосу встречного движения.

Там произошло страшное столкновение с Toyota Rav 4.

Водитель ВАЗ 2105 погиб, его жена и двое малолетних детей – травмированы, их доставили в больницу. Чтобы сделать это, спасателям пришлось срезать крышу автомобиля.

Водитель Toyota с женой якобы в госпитализации не нуждались.

Обстоятельства аварии расследуются. Сейчас чрезвычайники отключили аккумуляторы изувеченных авто и смыли горюче-смазочные материалы с дороги. Движение по трассе затруднено, но не перекрыто.



Пассажиров ВАЗ пришлось вытаскивать, срезая крышу / Фото НПУ



Водитель и пассажирка внедорожника якобы не пострадали / Фото НПУ



Третий автомобиль был поврежден сравнительно незначительно / Фото НПУ



В ДТП возле Ровно погиб мужчина, его жена и дети травмированы / Фото НПУ