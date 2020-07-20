Страшное ДТП возле Ровно: ВАЗ разорвало на куски, водитель погиб, его жена и дети в больнице
ДТП со смертельным исходом произошла вечером 19 июня в Ровенской области: на автодороге Устилуг – Луцк – Ровно возле поселка Клевань столкнулись три автомобиля. Погиб водитель одного из них – мужчина, его жена и двое детей находятся в больнице.
Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Ровенской области, а также на сайте 0362.ua.
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По информации полиции и СМИ:
- Водитель автомобиля ВАЗ 2105 сначала столкнулся с попутным ВАЗ 2107,
- Затем выехал на полосу встречного движения.
- Там произошло страшное столкновение с Toyota Rav 4.
Водитель Toyota с женой якобы в госпитализации не нуждались.
Обстоятельства аварии расследуются. Сейчас чрезвычайники отключили аккумуляторы изувеченных авто и смыли горюче-смазочные материалы с дороги. Движение по трассе затруднено, но не перекрыто.
Пассажиров ВАЗ пришлось вытаскивать, срезая крышу / Фото НПУ
Водитель и пассажирка внедорожника якобы не пострадали / Фото НПУ
Третий автомобиль был поврежден сравнительно незначительно / Фото НПУ
В ДТП возле Ровно погиб мужчина, его жена и дети травмированы / Фото НПУ
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