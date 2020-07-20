ДТП зі смертельними наслідками сталася увечері 19 липня у Рівненській області: на автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне поблизу селища Клевань зіткнулися три автомобілі. Загинув водій одного з них – чоловік, його дружина та двоє дітей перебувають у лікарні.