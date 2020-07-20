Страшна ДТП біля Рівного: ВАЗ розірвало на шматки, водій загинув, його дружина й діти в лікарні
ДТП зі смертельними наслідками сталася увечері 19 липня у Рівненській області: на автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне поблизу селища Клевань зіткнулися три автомобілі. Загинув водій одного з них – чоловік, його дружина та двоє дітей перебувають у лікарні.
Про це розповіли у відділі комунікації поліції Рівненської області, а також на сайті 0362.ua.
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За інформацією поліції та ЗМІ:
- Водій автомобіля ВАЗ 2105 спершу зіткнувся з попутнім ВАЗ 2107,
- Потім виїхав на смугу зустрічного руху.
- Там сталося страшне зіткнення із Toyota Rav 4.
Водій Toyota з дружиною начебто госпіталізації не потребували.
Обставини аварії розслідують. Наразі надзвичайники відключили акумулятори понівечених авто та змили паливно-мастильні матеріали з дороги. Рух трасою ускладнений, але не перекритий.
Пасажирів ВАЗ довелося витягувати, зрізаючи дах / Фото НПУ
Водій та пасажирка позашляховика начебто не постраждали / Фото НПУ
Третій автомобіль зазнав ушкоджень порівняно незначних / Фото НПУ
У ДТП біля Рівного загинув чоловік, його дружина та діти травмувалися / Фото НПУ
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