Подробнее об инциденте рассказала полиция Венгрии. Известно, что раллийное авто влетело в группу зрителей. В результате этого четыре человека погибли. Также есть информация о пострадавших из-за наезда спортивного авто на высокой скорости.

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Авто на всей скорости влетело в толпу

По имеющейся информации, произошла смертельная авария во время гонки. Автомобиль ехал между населенными пунктами Лабатлан и Байот вблизи реки Дунай на северо-западе страны.

В сеть выложили ролик. На нем можно увидеть, как машина в какой-то момент потеряла сцепление с дорогой. После этого машину занесло влево, поэтому она въехала в толпу зрителей, которая наблюдала за ходом гонки.

Авто во время ралли влетело в толпу: смотрите видео

Как отмечают в Национальной службе скорой помощи Венгрии, восемь карет скорой помощи и четыре вертолета отправили на место происшествия. Серьезные травмы получили два человека, в том числе один ребенок. Еще шестерых других, в частности ребенка, с легкими травмами госпитализировали. К сожалению, в результате инцидента погибли четыре человека.

На странице ралли-клуба Arrabona в фейсбуке появилась короткая публикация. Она сопровождалась черным изображением.

Тишина говорит о многом... По информации ралли клуба Аррабона, ралли Эстергом-Нержес было прервано после серьезной аварии на участке Лабатлан-Байна,

– отмечают в сообщении.

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