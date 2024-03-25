Подробнее об инциденте рассказала полиция Венгрии. Известно, что раллийное авто влетело в группу зрителей. В результате этого четыре человека погибли. Также есть информация о пострадавших из-за наезда спортивного авто на высокой скорости.
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Авто на всей скорости влетело в толпу
По имеющейся информации, произошла смертельная авария во время гонки. Автомобиль ехал между населенными пунктами Лабатлан и Байот вблизи реки Дунай на северо-западе страны.
В сеть выложили ролик. На нем можно увидеть, как машина в какой-то момент потеряла сцепление с дорогой. После этого машину занесло влево, поэтому она въехала в толпу зрителей, которая наблюдала за ходом гонки.
Авто во время ралли влетело в толпу: смотрите видео
Как отмечают в Национальной службе скорой помощи Венгрии, восемь карет скорой помощи и четыре вертолета отправили на место происшествия. Серьезные травмы получили два человека, в том числе один ребенок. Еще шестерых других, в частности ребенка, с легкими травмами госпитализировали. К сожалению, в результате инцидента погибли четыре человека.
На странице ралли-клуба Arrabona в фейсбуке появилась короткая публикация. Она сопровождалась черным изображением.
Тишина говорит о многом... По информации ралли клуба Аррабона, ралли Эстергом-Нержес было прервано после серьезной аварии на участке Лабатлан-Байна,
– отмечают в сообщении.
На Днепропетровщине маршрутка вылетела с трассы
- В воскресенье 17 марта жуткое ДТП произошло на Днепропетровщине. Маршрутка вылетела на трассе Днепр – Павлоград. К сожалению, в результате аварии были как погибшие, так и пострадавшие.
- Произошло жуткое ДТП вблизи села Песчанка. Известно, что микроавтобус Mercedes-benz курсировал по маршруту Днепр – Славянск.
- Согласно уточненной информации, эта маршрутка перевозила пассажиров. В какой-то момент она вылетела в кювет и перевернулась.
- Областная полиция сообщила, что погибли 5 человек. Телесные повреждения получили еще 13. Известно, что среди пострадавших также были дети.