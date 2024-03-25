Детальніше про інцидент розповіла поліція Угорщини. Відомо, що ралійне авто влетіло у групу глядачів. Внаслідок цього четверо людей загинули. Також є інформація про постраждалих через наїзд спортивного авто на високій швидкості.
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Авто на всій швидкості влетіло у натовп
За наявною інформацією, сталася смертельна аварія під час перегонів. Автомобіль їхав між населеними пунктами Лабатлан і Байот поблизу річки Дунай на північному заході країни.
У мережу виклали ролик. На ньому можна побачити, як автівка в якийсь момент втратила зчеплення з дорогою. Після цього машину занесло вліво, тож вона в'їхала у натовп глядачів, який спостерігав за перебігом перегонів.
Авто під час ралі влетіло у натовп: дивіться відео
Як зазначають у Національній службі швидкої допомоги Угорщини, вісім карет швидкої допомоги та чотири гелікоптери відправили на місце події. Серйозних травм зазнали двоє людей, зокрема одна дитина. Ще шістьох інших, зокрема дитину, з легшими травмами госпіталізували. На жаль, внаслідок інциденту загинули четверо людей.
На сторінці ралі-клубу Arrabona у фейсбуці з'явилася коротка публікація. Вона супроводжувалася чорним зображенням.
Тиша говорить про багато... За інформацією ралі клубу Аррабона, ралі Естергом-Нєржес було перервано після серйозної аварії на ділянці Лабатлан-Байна,
– зазначають у повідомленні.
На Дніпропетровщині маршрутка вилетіла з траси
- У неділю 17 березня моторошна ДТП сталася на Дніпропетровщині. Маршрутка вилетіла на трасі Дніпро – Павлоград. На жаль, внаслідок аварії були як загиблі, так і постраждалі.
- Сталася моторошна ДТП поблизу села Піщанка. Відомо, що мікроавтобус Mercedes-benz курсував за маршрутом Дніпро – Слов'янськ.
- Згідно з уточненою інформацією, ця маршрутка перевозила пасажирів. У якийсь момент вона вилетіла у кювет і перевернулася.
- Обласна поліція сповістила, що загинули 5 людей. Тілесних ушкоджень зазнали ще 13. Відомо, що серед постраждалих також були діти.