В Житомирской области, вблизи села Скребеличи в Овручском районе, столкнулись 2 автомобиля. В результате ДТП погибли 3 взрослых людей и 9-месячный ребенок.

В Нацполиции Житомирщины сообщили, что ДТП произошло 8 июня 2020 года примерно в 10:00.

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► Детали ДТП

Как сообщили в полиции, столкнулись два автомобиля жителей Овруча. 23-летний водитель автомобиля Mitsubishi выезжал со второстепенной дороги на главную. Он допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos, которым управлял 24-летний мужчина.

В результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля Daewoo Lanos:

50-летняя женщина;

46-летняя женщина;

9-месячная девочка.

Выжила только 1 пассажирка Daewoo Lanos – 18-летняя девушка. Ее вместе с водителем Mitsubishi доставили в местную районную больницу. У них – телесные повреждения.

Правоохранители работают на месте происшествия. Они устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.



ДТП произошло в Овручскому районе / Фото Нацполиция



Среди погибших – 9-месячный ребенок / Фото Нацполиция