У моторошній ДТП на Житомирщині загинули 3 дорослих та немовля: фото, деталі
На Житомирщині, поблизу села Скребеличів в Овруцькому районі, зіткнулись 2 автомобілі. Внаслідок ДТП загинули 3 дорослих людей та 9-місячна дитина.
У Нацполіції Житомирщини повідомили, що ДТП трапилось 8 червня 2020 року приблизно о 10:00.
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► Деталі ДТП
Як повідомили у поліції, зіткнулись два мешканці Овруча. 23-річний водій автомобіля Mitsubishi виїжджав з другорядної дороги на головну. Він допустив зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos, яким керував 24-річний чоловік.
У результаті ДТП загинули водій та пасажири автомобіля Daewoo Lanos:
- 50-річна жінка;
- 46-річна жінка;
- 9-місячна дівчинка.
Вижила лише 1 пасажирка Daewoo Lanos – 18-річна дівчина. Її разом з водієм Mitsubishi доставили до місцевої райлікарні. У них – тілесні ушкодження.
Правоохоронці працюють на місці події. Вони встановлюють всі причини та обставини ДТП.
ДТП трапилось в Овруцькому районі / Фото Нацполіція
Серед загиблих – 9-місячна дитина / Фото Нацполіція
Смертельна ДТП на Житомирщині / Фото Нацполіція