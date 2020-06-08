На Житомирщині, поблизу села Скребеличів в Овруцькому районі, зіткнулись 2 автомобілі. Внаслідок ДТП загинули 3 дорослих людей та 9-місячна дитина.

У Нацполіції Житомирщини повідомили, що ДТП трапилось 8 червня 2020 року приблизно о 10:00.

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► Деталі ДТП

Як повідомили у поліції, зіткнулись два мешканці Овруча. 23-річний водій автомобіля Mitsubishi виїжджав з другорядної дороги на головну. Він допустив зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos, яким керував 24-річний чоловік.

У результаті ДТП загинули водій та пасажири автомобіля Daewoo Lanos:

50-річна жінка;

46-річна жінка;

9-місячна дівчинка.

Вижила лише 1 пасажирка Daewoo Lanos – 18-річна дівчина. Її разом з водієм Mitsubishi доставили до місцевої райлікарні. У них – тілесні ушкодження.

Правоохоронці працюють на місці події. Вони встановлюють всі причини та обставини ДТП.



ДТП трапилось в Овруцькому районі / Фото Нацполіція



Серед загиблих – 9-місячна дитина / Фото Нацполіція