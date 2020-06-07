У Рівненському районі сталася масштабна ДТП за участі вантажівки та 3 легкових автомобілів. За попередньою інформацією, загинули 4 людей.

Аварія сталася 7 червня о 18:25 на автодорозі Київ-Чоп у селі Вересневе, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Загинули водій та пасажири автомобіля Chevrolet Aveo. Водій легковика Audi – травмований. На місце трагедії прибули поліцейські та слідчі. Рух на автодорозі ускладнено.



Смертельна ДТП на трасі Київ – Чоп / Фото Нацполіції



ДТП за участі вантажівки та 3 легковиків на Рівненщині / Фото Нацполіції



Внаслідок аварії загинули 4 людей / Фото Нацполіції



На Рівненщині сталася масштабна ДТП / Фото Нацполіції



Моторошна аварія на трасі Київ – Чоп / Фото Нацполіції

Статистика смертності на дорогах

У МВС вважають, що смертність на дорогах України за наступні 5 років можна зменшити удвічі. Для цього потрібно не лише реформувати систему дорожньої інфраструктури, а й міняти культуру поведінки водіїв.

Довідка. За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, у 2019 році на автошляхах України загинули 3 454 особи, серед них – 166 дітей. Рівень смертності на дорогах Європи у 5 – 6 разів нижчий, ніж в Україні.