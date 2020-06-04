У МВС вважають, що за наступні 5 років смертність на українських дорогах можна зменшити удвічі. Для цього, зазначають у відомстві, потрібно не лише реформувати систему дорожньої інфраструктури, а й міняти культуру поведінки водіїв.

Статистика смертності на дорогах

У 2019 році на автошляхах України загинули 3 454 особи, серед яких – 166 дітей. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише Укрінформ.

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У Європі, кажуть у МВС, рівень смертності на дорогах – у 5 – 6 разів нижчий, ніж в Україні.

Наша мета – шляхом втілення системи контролю за швидкістю, яка надалі буде контролювати проїзд на червоне світло світлофора, проїзд по смузі для громадського транспорту, факти порушення правил зупинки та стоянки – ми вважаємо, що ця система приведе до значного зниження кількості загиблих на наших дорогах,

– пояснив Геращенко.

Заступник очільника МВС зазначив, що у Польщі після запровадження цієї системи, смертність на дорогах зменшилась на 30%.

Що відомо про систему відеофіксації на дорогах