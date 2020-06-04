В МВД считают, что за следующие 5 лет смертность на украинских дорогах можно уменьшить вдвое. Для этого, отмечают в ведомстве, нужно не только реформировать систему дорожной инфраструктуры, но и менять культуру поведения водителей.

Статистика смертности на дорогах

В 2019 году на автодорогах Украины погибли 3 454 человека, среди которых – 166 детей. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет Укринформ.

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В Европе, говорят в МВД, уровень смертности на дорогах – в 5-6 раз ниже, чем в Украине.

Наша цель – путем внедрения системы контроля за скоростью, которая в дальнейшем будет контролировать проезд на красный свет светофора, проезд по полосе для общественного транспорта, факты нарушения правил остановки и стоянки – мы считаем, что эта система приведет к значительному снижению количества погибших на наших дорогах,

– пояснил Геращенко.

Заместитель главы МВД отметил, что в Польше после введения этой системы, смертность на дорогах уменьшилась на 30%.

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