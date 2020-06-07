В Ровенском районе произошло масштабное ДТП с участием грузовика и 3 легковых автомобилей. По предварительной информации, погибли 4 человека.

Авария произошла 7 июня в 18: 25 на автодороге Киев-Чоп в селе Вересневое, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Погибли водитель и пассажиры автомобиля Chevrolet Aveo. Водитель легковушки Audi – травмирован. На место трагедии прибыли полицейские и следователи. Движение на автодороге затруднено.



Смертельное ДТП на трассе Киев – Чоп / Фото Нацполиции



ДТП с участием грузовика и 3 легковушек на Ровенщине / фото Нацполиции



В результате аварии погибли 4 человека / Фото Нацполиции



На Ровенщине произошло масштабное ДТП / Фото Нацполиции



Жуткая авария на трассе Киев – Чоп / Фото Нацполиции

Статистика смертности на дорогах

В МВД считают, что смертность на дорогах Украины за следующие 5 лет можно уменьшить вдвое. Для этого нужно не только реформировать систему дорожной инфраструктуры, но и менять культуру поведения водителей.

Справка. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, в 2019 году на автодорогах Украины погибли 3 454 человека, среди них – 166 детей. Уровень смертности на дорогах Европы в 5 – 6 раз ниже, чем в Украине.