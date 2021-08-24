Он прошел пешком через всю Европу – более 5000 километров от Киева в Украине к Лиссабону в Португалии. Этот рекорд Черненко установил в 2019 году.

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Житомирская полиция сообщила, что авария произошла ночью 22 августа на отметке 100 километров трассы Киев – Ковель – Яготин, возле села Ризня.

В ДТП попали автомобили Daewoo Lanos и Audi.

Сначала было известно, что водителями были киевляне 37 и 38 лет.

В той аварии погибли водитель Lanos и его 10-летняя дочь.

Впоследствии в соцсетях появилась информация, что погибший – Валентин Черниченко. Об этом написали журналистка Наталья Нагорная и глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Текст публикации Натальи Нагорной:

Сегодня сказали, что погиб человек-мечтатель Валентин Черненко. Он мечтал пройти из Киева в Лиссабон пешком. И прошел. Его провожала дочь Ева. Они погибли в аварии. И Валентин, и его дочь. Осуществляйте мечты.

Текст публикации Ланы Ветровой:

Еще вчера, разговаривая с журналисткой Лилией Мыцко, я назвала одним из самых грандиозных рекордов современности одиночный пеший переход из Киева в Лиссабон длиной в 5477 километров, который совершил 35-летний киевлянин Валентин Черненко за 161 день. Еще вчера он был для нас живым...

И, возможно, именно в те минуты, когда мы об этом говорили, Валентин сделал свой последний вздох на земле... 22 августа рекордсмен Украины Валентин Черненко со своей маленькой дочкой Евой погиб в страшной автокатастрофе.

Девочка... На старте подарила папе в далекое путешествие свою игрушку, которая стала в дороге для Валентина счастливым талисманом... Даже не знаю, есть ли такие слова, которые могут облегчить боль утраты.

Хочу протянуть руку поддержки отцу Алексею Черненко. Ваш сын навсегда останется гордостью Украины, как рекордсмен, который реализовал одно из самых невероятных путешествий и научил нас всех верить своим мечтам.

Коротко о Валентине Черненко и его рекорде

Валентин Черненко был профессиональным хоккеистом, а после завершения карьеры стал профессиональным путешественником.

В 2019 он за 161 день один и пешком перешел из Киева в Лиссабон – 5477 километров через всю Европу.

Таким образом он установил рекорд – самый длинный пеший поход, совершенный украинцем.