Він пройшов пішки через всю Європу – понад 5 тисяч кілометрів від Києва в Україні до Лісабона в Португалії. Цей рекорд Черненко встановив у 2019 році.
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Смертельна ДТП під Житомиром: подробиці
Житомирська поліція повідомила, що аварія сталася вночі 22 серпня на позначці 100 кілометрів траси Київ — Ковель — Яготин, біля села Різня.
- У ДТП потрапили автомобілі Daewoo Lanos та Audi.
- Спершу було відомо, що керували автівками кияни 37 та 38 років.
- У тій аварії загинули водій Lanos та його 10-річна донька.
Згодом у соцмережах з'явилася інформація, що загиблий – Валентин Черниченко. Про це написали журналістка Наталія Нагорна та керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
Текст публікації Наталії Нагорної:
Сьогодні сказали, що загинула людина-мрійник Валентин Черненко. Він мріяв пройти з Києва до Лісабона пішки. І пройшов. Його проводжала донька Єва. Вони загинули в аварії. І Валентин, і його мала. Здійснюйте мрії.
Текст публікації Лани Вєтрової:
Ще вчора, розмовляючи із журналісткою Лілією Мицько, я назвала одним із найграндіозніших рекордів сучасності одиночний піший перехід із Києва до Лісабона завдовжки у 5477 кілометрів, який здійснив 35-річний киянин Валентин Черненко за 161 день. Ще вчора він був для нас живим...
І, можливо, саме в ці хвилини, коли ми про це говорили, Валентин зробив свій останній подих на землі... 22 серпня рекордсмен України Валентин Черненко зі своєю маленькою донечкою Євою загинув у страшній автокатастрофі.
Дівчинка... На старті подарувала татові у далеку подорож свою іграшку, яка стала в дорозі для Валентина щасливим талісманом... Навіть не знаю, чи є такі слова, які можуть полегшити біль утрати.
Хочу простягнути руку підтримки батькові Олексію Черненку. Ваш син назавжди залишиться гордістю України, як рекордсмен, який реалізував одну із найнеймовірніших подорожей і навчив нас усіх вірити своїм мріям.
Коротко про Валентина Черненка та його рекорд
- Валентин Черненко був професійним хокеїстом, а після завершення кар'єри став професійним мандрівником.
- У 2019 він за 161 день наодинці й пішки перейшов із Києва до Лісабона – 5477 кілометрів через всю Європу.
- У такий спосіб він поставив рекорд – найдовший піший похід, здійснений українцем.