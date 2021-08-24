Він пройшов пішки через всю Європу – понад 5 тисяч кілометрів від Києва в Україні до Лісабона в Португалії. Цей рекорд Черненко встановив у 2019 році.

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Смертельна ДТП під Житомиром: подробиці

Житомирська поліція повідомила, що аварія сталася вночі 22 серпня на позначці 100 кілометрів траси Київ — Ковель — Яготин, біля села Різня.

У ДТП потрапили автомобілі Daewoo Lanos та Audi.

Спершу було відомо, що керували автівками кияни 37 та 38 років.

У тій аварії загинули водій Lanos та його 10-річна донька.

Згодом у соцмережах з'явилася інформація, що загиблий – Валентин Черниченко. Про це написали журналістка Наталія Нагорна та керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Текст публікації Наталії Нагорної:

Сьогодні сказали, що загинула людина-мрійник Валентин Черненко. Він мріяв пройти з Києва до Лісабона пішки. І пройшов. Його проводжала донька Єва. Вони загинули в аварії. І Валентин, і його мала. Здійснюйте мрії.

Текст публікації Лани Вєтрової:

Ще вчора, розмовляючи із журналісткою Лілією Мицько, я назвала одним із найграндіозніших рекордів сучасності одиночний піший перехід із Києва до Лісабона завдовжки у 5477 кілометрів, який здійснив 35-річний киянин Валентин Черненко за 161 день. Ще вчора він був для нас живим...

І, можливо, саме в ці хвилини, коли ми про це говорили, Валентин зробив свій останній подих на землі... 22 серпня рекордсмен України Валентин Черненко зі своєю маленькою донечкою Євою загинув у страшній автокатастрофі.

Дівчинка... На старті подарувала татові у далеку подорож свою іграшку, яка стала в дорозі для Валентина щасливим талісманом... Навіть не знаю, чи є такі слова, які можуть полегшити біль утрати.

Хочу простягнути руку підтримки батькові Олексію Черненку. Ваш син назавжди залишиться гордістю України, як рекордсмен, який реалізував одну із найнеймовірніших подорожей і навчив нас усіх вірити своїм мріям.

Коротко про Валентина Черненка та його рекорд

Валентин Черненко був професійним хокеїстом, а після завершення кар'єри став професійним мандрівником.

У 2019 він за 161 день наодинці й пішки перейшов із Києва до Лісабона – 5477 кілометрів через всю Європу.

У такий спосіб він поставив рекорд – найдовший піший похід, здійснений українцем.

​Нагадаємо: стартував рекордний похід 5 квітня 2019 з Бесарабської площі у столиці України, а фінішував вже 12 вересня на площі Комерції в Лісабоні.