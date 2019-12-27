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      ДТП на Волыни с участием микроавтобуса и маршрутки: есть пострадавшие – фото

      26 Читати новину українською
      ДТП на Волыни / vl.npu.gov.ua

      Возле села Софиевка Гороховского района Волынской области рейсовый автобус Mercedes столкнулся с микроавтобусом Opel. Пострадали водители обоих транспортных средств и 6 пассажиров Mercedes.

      Автопроисшествие произошло сегодня около 8 утра на автодороге Львов – Радехов – Луцк. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

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      Правоохранители установили, что водитель Mercedes-Benz, 55-летний житель Ровенской области, столкнулся с Opel Movano, который двигался во встречном направлении под управлением 32-летнего жителя Иваничевского района.


      ДТП на Волыни / фото Нацполиции


      Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии на Волыни / фото Нацполиции
       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Аварии и ДТП Волынь Новости Луцка
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