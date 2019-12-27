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      ДТП на Волині за участю мікроавтобуса і маршрутки: є постраждалі – фото

      72 Читать новость на русском
      ДТП на Волині / vl.npu.gov.ua

      Біля села Софіївка Горохівського району Волинської області рейсовий автобус Mercedes зіткнувся з мікроавтобусом Opel. Постраждали водії обох транспортних засобів та 6 пасажирів Mercedes.

      Автопригода сталася сьогодні близько 8 ранку на автодорозі Львів - Радехів - Луцьк. Про це повідомляє пресслужба поліції Волинської області.

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      Правоохоронці встановили, що водій Mercedes-Benz, 55-річний житель Рівненської області, зіткнувся з Opel Movano, який рухався в зустрічному напрямку під керуванням 32-річного жителя Іваничівського району.


      ДТП на Волині / фото Нацполіції


      Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії на Волині / фото Нацполіції
       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Поліція Новини Луцька Волинь
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