ДТП на Волині за участю мікроавтобуса і маршрутки: є постраждалі – фото
Біля села Софіївка Горохівського району Волинської області рейсовий автобус Mercedes зіткнувся з мікроавтобусом Opel. Постраждали водії обох транспортних засобів та 6 пасажирів Mercedes.
Автопригода сталася сьогодні близько 8 ранку на автодорозі Львів - Радехів - Луцьк. Про це повідомляє пресслужба поліції Волинської області.
Дивіться також: Авто розірвало навпіл після ДТП в Києві: відео
Правоохоронці встановили, що водій Mercedes-Benz, 55-річний житель Рівненської області, зіткнувся з Opel Movano, який рухався в зустрічному напрямку під керуванням 32-річного жителя Іваничівського району.
ДТП на Волині / фото Нацполіції
Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії на Волині / фото Нацполіції
Вибір редакції
-
Зеленський звільнив Романа Трубу: що відомо про ексдиректора Державного бюро розслідуваньсьогодні , 12:15
-
В авіакатастрофі в Алмати постраждали 2 українців: у якому вони станісьогодні , 12:05
-
Для людей, які постраждали від домашнього насильства, відкриють "кризову кімнату" у Києвісьогодні , 12:03