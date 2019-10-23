14:46
23 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин захватит Чехию? Провальные ракеты России
      Вєсті Кремля
      22:06, 22 октября
      Вести.UA: Интимные слухи о Гончаруке. Панибратство в команде Зеленского
      Вєсті.UA
      19:53, 22 октября
      Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      На Закарпатье парень на квадроцикле въехал в людей на обочине

      73 Читати новину українською
      Авария на Закарпатье 22 октября 2019 – женщина в реанимации
      Женщины стояли на обочине / pershij.com.ua

      Авария произошла в поселке Кольчино Мукачевского района. В результате наезда госпитализировали двух женщин, одна из них в реанимации.

      ДТП случилось из-за 27-летнего парня, который на квадроцикле пытался обогнать автобус. Как рассказали в полиции Закарпатья, парень не справился с управлением и въехал в людей, которые стояли на обочине.

      Смотрите также: В Киеве водитель влетела в отбойник и устроила скандал

      Двух женщин забрали в больницу. Mukachevo.net сообщает, что одна из жертв находится в реанимации: у нее был сильный шок. У женщины диагностировали открытый перелом обеих костей левой голени, повреждение связок правого коленного сустава, а также раны. Другую женщину после осмотра отпустили домой.


      Парень обгонял автобус на квадроцикле / pershij.com.ua

      blog_ava
      Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
      сегодня
      18734
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Закарпатья
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Свои и чужие, или "жареные колорады" против "сгоревшей Гонтаревой", – Михаил Дубинянский
      сегодня , 11:45 Свои и чужие, или "жареные колорады" против "сгоревшей Гонтаревой", – Михаил Дубинянский
      Михайло Дубинянський 1565
      Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
      сегодня , 14:30 Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
      7
      Сколько бабушек еще должны умереть, или Чего будет стоить провал земельной реформы, – Фурса
      сегодня , 13:15 Сколько бабушек еще должны умереть, или Чего будет стоить провал земельной реформы, – Фурса
      Блог Соцмережі 396
      Відставка з багатьма відомими: хто і чому "пішов" губернатора Київщини
      сегодня , 12:01 Відставка з багатьма відомими: хто і чому "пішов" губернатора Київщини
      Наталя Ромашова 2481
      Виктор "Сенсей" Дегтярев погиб от взрыва на Пушкинской в Киеве: что о нем известно
      сегодня , 05:40 Виктор "Сенсей" Дегтярев погиб от взрыва на Пушкинской в Киеве: что о нем известно
      Василь Денисюк 2513
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук