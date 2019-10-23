На Закарпатье парень на квадроцикле въехал в людей на обочине

Авария произошла в поселке Кольчино Мукачевского района. В результате наезда госпитализировали двух женщин, одна из них в реанимации.

ДТП случилось из-за 27-летнего парня, который на квадроцикле пытался обогнать автобус. Как рассказали в полиции Закарпатья, парень не справился с управлением и въехал в людей, которые стояли на обочине.

Смотрите также: В Киеве водитель влетела в отбойник и устроила скандал

Двух женщин забрали в больницу. Mukachevo.net сообщает, что одна из жертв находится в реанимации: у нее был сильный шок. У женщины диагностировали открытый перелом обеих костей левой голени, повреждение связок правого коленного сустава, а также раны. Другую женщину после осмотра отпустили домой.



Парень обгонял автобус на квадроцикле / pershij.com.ua