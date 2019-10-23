На Закарпатті хлопець на квадроциклі в'їхав у людей на узбіччі

Аварія трапилася у селищі Кольчино Мукачівського району. Через наїзд шпиталізували двох жінок, одна з них в реанімації.

ДТП трапилася через 27-річного хлопця, який на квадроциклі намагався обігнати автобус. Як розповіли у поліції Закарпаття, хлопець не впорався із керуванням і в’їхав у людей, які стояли на узбіччі.

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Двох жінок забрали до лікарні. Mukachevo.net повідомляє, що одна з жертв перебуває у реанімації: у неї був сильний шок. У жінки діагностували відкритий перелом обох кісток лівої гомілки, пошкодження зв'язок правого колінного суглобу, а також забійні рани. Іншу жінку після огляду відпустили додому.



Хлопець обганяв автобус на квадроциклі / pershij.com.ua