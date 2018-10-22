ДТП с актерами "Дизель Шоу": водителю автобуса избрали меру пресечения

Водителю автобуса, попавшего в смертельное ДТП с актерами "Дизель Шоу", Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения. Михаила Манюка отправили под домашний арест.

Об этом сообщает УНН.

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Суд постановил: в удовлетворении ходатайства стороны обвинения в избрании меры пресечения в виде ареста отказать. Применить к подозреваему Манюку Михаилу Васильевичу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста,

– говорится в постановлении суда.

Отмечается, что под домашним арестом Манюк пробудет до 19 декабря. Также суд возложил на Манюка обязательства информировать следователя и прокурора о месте лечения с предоставлением подтверждающих справок.

Добавим, что сторона обвинения просила в суде избрать меру пресечения Манюку в виде содержания под стражей.

Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.