ДТП с актерами "Дизель Шоу": водителю автобуса избрали меру пресечения
Водителю автобуса, попавшего в смертельное ДТП с актерами "Дизель Шоу", Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения. Михаила Манюка отправили под домашний арест.
Об этом сообщает УНН.
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Суд постановил: в удовлетворении ходатайства стороны обвинения в избрании меры пресечения в виде ареста отказать. Применить к подозреваему Манюку Михаилу Васильевичу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста,
– говорится в постановлении суда.
Отмечается, что под домашним арестом Манюк пробудет до 19 декабря. Также суд возложил на Манюка обязательства информировать следователя и прокурора о месте лечения с предоставлением подтверждающих справок.
Добавим, что сторона обвинения просила в суде избрать меру пресечения Манюку в виде содержания под стражей.
Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.