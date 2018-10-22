"В момент обгона отвлекся на Марину": водитель автобуса "Дизель Шоу" прокомментировал ДТП

Водитель автобуса, который перевозил актеров "Дизель Шоу" и совершил смертельное ДТП, рассказал в суде о подробностях аварии. Так, Михаил Манюк заявил, что отправился на маршрут без надлежащего отдыха, а также при обгоне отвлекся на актрису Марину Поплавскую, которая сидела рядом.

Об этом водитель Михаил Манюк сказал во время судебного заседания, на котором мужчине выбирают меру пресечения, передает УНН.

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В момент обгона, возможно, отвлекся на Марину, и поздно увидел габаритные огни грузовика,

– отметил Манюк.

По словам водителя, он практически всегда ездит с оптимальной скоростью от 90 до 95 километров в час.

Также Манюк признался, что кроме "Дизель Шоу" возил также ФК "Маэстро" – преимущественно ночью. Мужчина заверил, что отдыхает по нормативам, каждые полтора часа.

Я опытный водитель. И 450-500 километров разрешается одному водителю,

– добавил он.

При этом, по его словам, роковой для актеров шоу маршрут просчитали заранее: между Луцком и Львовом, Львовом и Житомиром должны быть ночевки в отеле.

Однако планы руководства поменялись, и Манюк получил приказ выезжать без надлежащего отдыха.

Также водитель автобуса "Дизель Шоу" рассказал, что помнит, как Марина Поплавская подошла к нему и сказала, что очень хочет в Житомир, спешит домой. По его словам, актриса плохо себя чувствовала – у нее болела спина, она мерила возле него давление.

Напомним, 20 октября утром в Киевской области автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

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