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      "В момент обгона отвлекся на Марину": водитель автобуса "Дизель Шоу" прокомментировал ДТП

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      Авария с автобусом "Дизель Шоу" на Киевщине
      Авария с автобусом "Дизель Шоу" на Киевщине / Фото из открытых источников

      Водитель автобуса, который перевозил актеров "Дизель Шоу" и совершил смертельное ДТП, рассказал в суде о подробностях аварии. Так, Михаил Манюк заявил, что отправился на маршрут без надлежащего отдыха, а также при обгоне отвлекся на актрису Марину Поплавскую, которая сидела рядом.

      Об этом водитель Михаил Манюк сказал во время судебного заседания, на котором мужчине выбирают меру пресечения, передает УНН.

      Читайте также: Авария с актерами "Дизель Шоу": сегодня суд изберет меру пресечения водителю автобуса

      В момент обгона, возможно, отвлекся на Марину, и поздно увидел габаритные огни грузовика,
      – отметил Манюк.

      По словам водителя, он практически всегда ездит с оптимальной скоростью от 90 до 95 километров в час.

      Также Манюк признался, что кроме "Дизель Шоу" возил также ФК "Маэстро" – преимущественно ночью. Мужчина заверил, что отдыхает по нормативам, каждые полтора часа.

      Я опытный водитель. И 450-500 километров разрешается одному водителю,
      – добавил он.

      При этом, по его словам, роковой для актеров шоу маршрут просчитали заранее: между Луцком и Львовом, Львовом и Житомиром должны быть ночевки в отеле.

      Однако планы руководства поменялись, и Манюк получил приказ выезжать без надлежащего отдыха.

      Также водитель автобуса "Дизель Шоу" рассказал, что помнит, как Марина Поплавская подошла к нему и сказала, что очень хочет в Житомир, спешит домой. По его словам, актриса плохо себя чувствовала – у нее болела спина, она мерила возле него давление.

      Напомним, 20 октября утром в Киевской области автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

      ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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      Теги: Новости Украины Судьи ДТП с актерами Дизель Шоу Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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