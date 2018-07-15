ДТП с участием пьяного чиновника на Закарпатье: умерла вторая пострадавшая

На Закарпатье скончалась вторая женщина, которая была травмирована в результате ДТП с участием председателя Перечинской РГА Виктора Олефира.

Об этом сообщил городской голова Перечина Иван Погориляк в Facebook.

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"К сожалению, скончалась и вторая женщина, которая была травмова в ДТП при участии председателя Перечинской РГА. Слов нет, которые бы хоть как-то могли утешили близких и родных жертв дорожно-транспортного происшествия", – написал он.

Напомним, вечером 13 июля на Закарпатье в городе Перечин произошло смертельное ДТП, предполагаемым виновником которой стал председатель местной райгосадминистрации Виктор Олефир. В частности, чиновник совершил наезд на двух женщин: одна скончалась на месте аварии.