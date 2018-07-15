ДТП за участю п'яного чиновника на Закарпатті: померла друга постраждала

На Закарпатті померла друга жінка, що зазнала травм внаслідок ДТП за участі голови Перечинської РДА Віктора Олефіра.

Про це повідомив міський голова Перечина Іван Погоріляк у Facebook.

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"На жаль, померла й друга жінка, котра була травмова в ДТП за участі голови Перечинської РДА. Слів не має, котрі би хоч якось могли втішили близьких та рідних жертв цієї дорожньо-транспортної пригоди", – написав він.

Нагадаємо, увечері 13 липня на Закарпатті у місті Перечин сталася смертельна ДТП, імовірним винуватцем якої став голова місцевої райдержадміністрації Віктор Олефір. Зокрема, чиновник скоїв наїзд на двох жінок: одна померла на місці аварії.