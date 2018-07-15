Смертельна ДТП за участю п'яного чиновника на Закарпатті: поліція зробила важливу заяву

Начальник Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Роман Стефанишин переконує, що голову Перечинської райадміністрації Віктора Олефіра не затримували правоохоронці незадовго до смертельної ДТП у районному центрі.

Увечері 13 липня на Закарпатті у місті Перечин сталася смертельна ДТП, імовірним винуватцем якої став голова місцевої райдержадміністрації Віктор Олефір. Зокрема, чиновник скоїв наїзд на двох жінок: одна померла на місці аварії, а другу забрала "швидка".

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Згодом очільник області Геннадій Москаль сповістив, що перед цим чиновник був винуватцем ще однією аварії, однак його відпустила поліція.

Начальник Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Роман Стефанишин зі свого боку це спростовує, передає прес-служба очолюваного ним відомства.

"14 липня низка засобів масової інформації поширили публікації про те, що незадовго до смертельної ДТП у Перечині водія, який скоїв наїзд на двох жінок, працівники поліції фіксували на місці іншої дорожньо-транспортної пригоди та відпустили. Впевнено заявляю, що ця інформація не відповідає дійсності", – наголосив він.

За його словами, того вечора на лінію "102" дійсно надходило повідомлення про ДТП в селі Ворочово Перечинського району.

"На місце події прибула поліція, проте учасників автопригоди на місці не було. Правоохоронці зв'язалися в телефонному режимі із заявником, і той пояснив, що допомога поліції йому не потрібна, з водієм автомобіля, який зачепив його транспортний засіб, він домовився усно та претензій не має", – додає голова поліції Закарпатської області.

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Водночас головний правоохоронець додає, що розпочато службову перевірку.

"Правоохоронці розшукали заявника та запросили його для з'ясування всіх обставин до ГУНП в Закарпатській області. Чоловіка опитали, він письмово підтвердив, що відмовився від допомоги поліції того вечора. Тому група реагування патрульної поліції не працювала з головою Перечинської РДА та не фіксувала факту його алкогольного сп'яніння", – переконує Роман Стефанишин.

Нагадаємо, наприкінці червня Посол Швейцарії в Україні Гійом Шойрер спричинив потрійну ДТП під Львовом.