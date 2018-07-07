"Врятували подушки": нардеп Ляшка потрапив у серйозну аварію на Кіровоградщині

Народний депутат від "Радикальної партії" Дмитро Лінько потрапив у ДТП у Кіровоградській області.

Про аварію за участю нардепа пізно ввечері у п'ятницю на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер радикалів Олег Ляшко.

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Дмитро Лінько сьогодні потрапив у дуже важку ДТП на Кіровоградщині. Слава Богу, що живий! Завжди користуйтеся пасками безпеки, Дмитро упевнений, що саме він врятував йому життя,

– написав Ляшко, опублікувавши відео, яке судячи з запису знімав сам Дмитро Лінько.

На відео видно, як автомобіль нардепа врізався у цегляну будівлю, від нього відлетіло колесо, а в салоні спрацювали подушки безпеки.

Дивіться відео з місця ДТП нардепа від Радикальної партії Дмитра Лінька:

У середині червня у серйозну ДТП на Полтавщині потрапив народний депутат від фракції "Воля народу" Сергій Шахов.