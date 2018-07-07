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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Спасли подушки": нардеп Ляшко попал в серьезную аварию на Кировоградщине

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Нардеп Дмитрий Линько попал в ДТП на Кировоградщине
Нардеп Дмитрий Линько попал в ДТП на Кировоградщине / Facebook

Народный депутат от "Радикальной партии" Дмитрий Линько попал в ДТП в Кировоградской области.

Об аварии с участием нардепа поздно вечером в пятницу на своей странице в Facebook сообщил лидер радикалов Олег Ляшко.

Смотрите также: ДТП с участием нардепа Шахова: политик рассказал детали

Дмитрий Линько сегодня попал в очень тяжелое ДТП на Кировоградщине. Слава Богу, что живой! Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, Дмитрий уверен, что именно он спас ему жизнь,
– написал Ляшко, опубликовав видео, которое судя по записи снимал сам Дмитрий Линько.

На видео видно, как автомобиль нардепа врезался в кирпичное здание, от него отлетело колесо, а в салоне сработали подушки безопасности.

Смотрите видео с места ДТП нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько:

В среду в серьезное ДТП на Полтавщине попал народный депутат от фракции "Воля народа" Сергей Шахов.

Теги: Новости Украины Новости Кропивницкого Радикальна партія Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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