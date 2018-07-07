"Спасли подушки": нардеп Ляшко попал в серьезную аварию на Кировоградщине

Народный депутат от "Радикальной партии" Дмитрий Линько попал в ДТП в Кировоградской области.

Об аварии с участием нардепа поздно вечером в пятницу на своей странице в Facebook сообщил лидер радикалов Олег Ляшко.

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Дмитрий Линько сегодня попал в очень тяжелое ДТП на Кировоградщине. Слава Богу, что живой! Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, Дмитрий уверен, что именно он спас ему жизнь,

– написал Ляшко, опубликовав видео, которое судя по записи снимал сам Дмитрий Линько.

На видео видно, как автомобиль нардепа врезался в кирпичное здание, от него отлетело колесо, а в салоне сработали подушки безопасности.

Смотрите видео с места ДТП нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько:

В среду в серьезное ДТП на Полтавщине попал народный депутат от фракции "Воля народа" Сергей Шахов.