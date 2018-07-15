Смертельное ДТП с участием пьяного чиновника на Закарпатье: полиция сделала важное заявление

Начальник Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Роман Стефанишин утверждает, что голову Перечинской райадминистрации Виктора Олефира не задерживали правоохранители незадолго до смертельного ДТП в районном центре.

Вечером 13 июля на Закарпатье в городе Перечин произошло смертельное ДТП, вероятным виновником которого стал глава местной райгосадминистрации Виктор Олефир. В частности, чиновник совершил наезд на двух женщин: одна скончалась на месте аварии, а вторую забрала "скорая".

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Впоследствии глава области Геннадий Москаль сообщил, что перед этим чиновник был виновником еще одной аварии, однако его отпустила полиция.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Роман Стефанишин со своей стороны это опровергает, передает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

"14 июля ряд средств массовой информации распространил публикации о том, что незадолго до смертельного ДТП в Перечине водителя, который совершил наезд на двух женщин, работники полиции фиксировали на месте другого ДТП и отпустили. Уверенно заявляю, что эта информация не соответствует действительности", – подчеркнул он.

По его словам, в тот вечер на линию "102" действительно поступало сообщение о ДТП в селе Ворочево Перечинского района.

"На место происшествия прибыла полиция, однако участников ДТП на месте не было. Правоохранители связались в телефонном режиме с заявителем, и тот объяснил, что помощь полиции ему не нужна, с водителем автомобиля, который задел его транспортное средство, он договорился устно и претензий не имеет", – добавляет глава полиции Закарпатской области.

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В то же время главный правоохранитель добавляет, что начата служебная проверка.

"Правоохранители разыскали заявителя и пригласили его для выяснения всех обстоятельств к ГУНП в Закарпатской области. Мужчину опросили, он письменно подтвердил, что отказался от помощи полиции в тот вечер. Поэтому группа реагирования патрульной полиции не работала с головой Перечинской РГА и не фиксировала факт его алкогольного опьянения", – убеждает Роман Стефанишин.

Напомним, в конце июня Посол Швейцарии в Украине Гийом Шойрер вызвал тройное ДТП под Львовом.