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Экс-заместитель прокурора Ровненской области попал в жуткое ДТП

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Фигурант "янтарного дела" попал в ДТП
Фигурант "янтарного дела" попал в ДТП / gorlovka.today

Авария произошла на трассе Киев – Чоп рядом с селом Бранев Корецкого района. Столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль Toyota Camry.

Об этом сообщила служба “UA:Ровно“ на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что машины следовали в попутном направлении в сторону Киева. Одним из участников ДТП является экс-заместитель прокурора области Андрей Боровик.

В ходе столкновения водитель и двое пассажиров получили серьезные травмы. Это подтвердил дежурный врач Корецкой райбольницы Вадим Тимошенко. У них диагностировали ушибы, сотрясение мозга и перелом предплечья. Состояние пациентов стабильное: двоих удовлетворительное, одного – средней тяжести. Двое находятся в приемном отделении, третьему в операционной проводят хирургическую обработку раны.

Андрей Боровик вместе с другом и знакомой находился в Toyota Camry. Это он подтвердил в телефонном разговоре. Он считает, что грузовик не предоставил их авто преимущество в движении. Подтверждает, что все трое находятся в медучреждении. У него лично обнаружили ушиб ноги,
– говорится в сообщении.

В пресс-службе ГСЧС в области сообщили, что спасателям пришлось использовать пневмоножницы для того, чтобы разрезать переднюю дверь и освободить травмированного пассажира.

Напомним, Андрей Боровик, занимая должность заместителя прокурора Ровненской области стал главным фигурантом дела "Янтарной мафии". В июле 2016 года его задержали на рабочем месте. Его обвиняют в создании организованного преступного сообщества с целью контроля за нелегальной добычей янтаря. Сейчас дело находится на рассмотрении в Сыховском районном суде города Львова.

Теги: Новости Украины Ровно янтарь Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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