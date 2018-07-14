Экс-заместитель прокурора Ровненской области попал в жуткое ДТП

Авария произошла на трассе Киев – Чоп рядом с селом Бранев Корецкого района. Столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль Toyota Camry.

Об этом сообщила служба “UA:Ровно“ на своей странице в Facebook.

Читайте также: Как работает узаконенная добыча янтаря: опыт США

Отмечается, что машины следовали в попутном направлении в сторону Киева. Одним из участников ДТП является экс-заместитель прокурора области Андрей Боровик.

В ходе столкновения водитель и двое пассажиров получили серьезные травмы. Это подтвердил дежурный врач Корецкой райбольницы Вадим Тимошенко. У них диагностировали ушибы, сотрясение мозга и перелом предплечья. Состояние пациентов стабильное: двоих удовлетворительное, одного – средней тяжести. Двое находятся в приемном отделении, третьему в операционной проводят хирургическую обработку раны.

Андрей Боровик вместе с другом и знакомой находился в Toyota Camry. Это он подтвердил в телефонном разговоре. Он считает, что грузовик не предоставил их авто преимущество в движении. Подтверждает, что все трое находятся в медучреждении. У него лично обнаружили ушиб ноги,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе ГСЧС в области сообщили, что спасателям пришлось использовать пневмоножницы для того, чтобы разрезать переднюю дверь и освободить травмированного пассажира.

Напомним, Андрей Боровик, занимая должность заместителя прокурора Ровненской области стал главным фигурантом дела "Янтарной мафии". В июле 2016 года его задержали на рабочем месте. Его обвиняют в создании организованного преступного сообщества с целью контроля за нелегальной добычей янтаря. Сейчас дело находится на рассмотрении в Сыховском районном суде города Львова.