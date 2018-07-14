Екс-заступник прокурора Рівненської області потрапив у жахливу ДТП

Аварія сталася на трасі Київ – Чоп поряд з селом Бранев Корецького району. Зіткнулися вантажівка DAF та легковик Toyota Camry.

Про це повідомила служба “UA:Рівне“ на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що автівки прямували в попутному напрямку у бік Києва. Одним з учасників ДТП є екс-заступник прокурора області Андрій Боровик.

В ході зіткнення водій та двоє пасажирів отримали серйозні травми. Це засвідчив черговий лікар Корецької райлікарні Вадим Тимошенко. У них діагностували забої, струс мозку та перелом передпліччя. Стан пацієнтів стабільний: двох задовільний, одного середньої тяжкості. Двоє перебувають у приймальному відділенні, третьому в операційній роблять хірургічну обробку рани.

Андрій Боровик разом з другом та знайомою перебував у Toyota Camry. Це він підтвердив у телефонній розмові. Він вважає, що вантажівка не надала їхньому авто переваги у русі. Підтверджує, що всі троє вони перебувають в медзакладі. В нього особисто виявили забій ноги,

– йдеться у повідомленні.

У прес-службі ДСНС в області повідомили, що рятувальникам довелося використовувати пневмоножниці для того, щоб розрізати передні двері та звільнити травмованого пасажира.

Нагадаємо, Андрій Боровик, обіймаючи посаду заступника прокурора Рівненської області став головним фігурантом справи "Бурштинової мафії". У липні 2016 року його затримали на робочому місці. Його звинувачують у створенні організованого злочинного угруповування з метою контролю за нелегальним видобутком бурштину. Нині справа перебуває на розгляді у Сихівському районному суді міста Львова.