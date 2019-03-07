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      ДТП в Черкассах: пьяный водитель сбил человека на пешеходном переходе (видео)

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      Горе-водитель даже не пытался притормозить перед пешеходным переходом, по которому в то время шел пешеход.

      После аварии нарушитель сразу пытался скрыться с места происшествия.

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      Но уже через несколько минут, когда приехала скорая, водитель, пребывавший, как оказалось, в состоянии алкогольного опьянения, вернулся, чтобы покаяться.

      ДТП у Черкасах
      Виновник ДТП, на фото – справа

      Сейчас пострадавший с многочисленными травмами находится в больнице, он – в тяжелом состоянии.

      ДТП у Черкасах
      ДТП произошло на одной из главных улиц Черкасс

      Пьяного водителя правоохранители сразу отвезли на экспертизу для проверки содержания алкоголя в крови.

      Водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и, возможно, сильного душевного волнения,
      – прокомментировал Игорь Ясюк, сотрудник патрульной полиции.

      По предварительной информации, его уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Полиция Алкоголь Аварии и ДТП Новости Черкасс
      Источник: 24 канал
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