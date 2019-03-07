ДТП в Черкассах: пьяный водитель сбил человека на пешеходном переходе (видео)

Горе-водитель даже не пытался притормозить перед пешеходным переходом, по которому в то время шел пешеход.

После аварии нарушитель сразу пытался скрыться с места происшествия.

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Но уже через несколько минут, когда приехала скорая, водитель, пребывавший, как оказалось, в состоянии алкогольного опьянения, вернулся, чтобы покаяться.



Виновник ДТП, на фото – справа

Сейчас пострадавший с многочисленными травмами находится в больнице, он – в тяжелом состоянии.



ДТП произошло на одной из главных улиц Черкасс

Пьяного водителя правоохранители сразу отвезли на экспертизу для проверки содержания алкоголя в крови.

Водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и, возможно, сильного душевного волнения,

– прокомментировал Игорь Ясюк, сотрудник патрульной полиции.

По предварительной информации, его уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.