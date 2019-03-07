ДТП у Черкасах: п'яний водій збив людину на пішохідному переході (відео)

Горе-водій навіть не намагався пригальмувати перед пішохідним переходом, по якому в той час ішов хлопець.

Після аварії порушник одразу намагався втекти з місця події.

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Та вже через декілька хвилин, коли приїхала швидка, водій напідпитку повернувся, щоб покаятися.



Винуватець ДТП, на фото – справа

Зараз потерпілий з численними травмами перебуває у лікарні, він – у важкому стані.



ДТП сталося на одній з головних вулиць Черкас

П'яного водія правоохоронці одразу відвезли на експертизу перевірки вмісту алкоголю в крові.

Водій перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння й, можливо, сильного душевного хвилювання,

– прокоментував Ігор Ясюк, співробітник Патрульної поліції.

За попередньою інформацією, його вже притягували до відповідальності за кермування у нетверезому стані. Тепер чоловіку загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.