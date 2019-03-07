10:26
7 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як виглядає щастя для росіян. Пиня проти наукового прогресу
      Вєсті Кремля
      21:30, 6 березня
      Вєсті.UA: Невловимий Труханов. Лайфхак як не помітити 84 кілограмів героїну
      Вєсті.UA
      19:49, 6 березня
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, 6 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      ДТП у Черкасах: п'яний водій збив людину на пішохідному переході (відео)

      47 Читать новость на русском

      Горе-водій навіть не намагався пригальмувати перед пішохідним переходом, по якому в той час ішов хлопець.

      Після аварії порушник одразу намагався втекти з місця події.

      Читайте також: У Києві на Майдані сталася масштабна ДТП за участю 6 авто: фото і відео

      Та вже через декілька хвилин, коли приїхала швидка, водій напідпитку повернувся, щоб покаятися.

      ДТП у Черкасах
      Винуватець ДТП, на фото – справа

      Зараз потерпілий з численними травмами перебуває у лікарні, він – у важкому стані.

      ДТП у Черкасах
      ДТП сталося на одній з головних вулиць Черкас

      П'яного водія правоохоронці одразу відвезли на експертизу перевірки вмісту алкоголю в крові.

      Водій перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння й, можливо, сильного душевного хвилювання,
      – прокоментував Ігор Ясюк, співробітник Патрульної поліції.

      За попередньою інформацією, його вже притягували до відповідальності за кермування у нетверезому стані. Тепер чоловіку загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. 

      blog_ava
      8 березня – святкувати чи ні? Опитування
      сьогодні
      1790
      Теги: Новини України Новини Черкас Аварії та ДТП Алкоголь Поліція
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Медична реформа: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 10:05 Медична реформа: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 986
      Падение Джастина Трюдо: как из любимчика миллионов превратиться в изгоя
      сьогодні , 00:45 Падение Джастина Трюдо: как из любимчика миллионов превратиться в изгоя
      Іван Яковина 2334
      "Укроборонпром" мертвий, або Як оцінити реформи від Порошенка за місяць до виборів
      6 березня , 22:01 "Укроборонпром" мертвий, або Як оцінити реформи від Порошенка за місяць до виборів
      Артем Овдієнко 1508
      Найкращі смартфони лютого – рейтинг Техно 24
      6 березня , 21:03 Найкращі смартфони лютого – рейтинг Техно 24
      959
      Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      6 березня , 17:03 Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      Юрій Бутусов 223
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук