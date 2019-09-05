ДТП в Харькове: адвокату потерпевших отказались сказать, где Зайцева и Дронов

Харьковский следственный изолятор не предоставил адвокату потерпевших Ларисе Матвеевой информацию о том, где будут отбывать наказание виновники трагического ДТП в Харькове Елена Зайцева и Геннадий Дронов.

Основанием отказа называют конфиденциальность информации, об этом Матвеева написала на своей странице в фейсбук.

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СМИ сообщили, что 2 сентября Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79. Зато Геннадий Дронов будет отбывать наказание в Крюковской исправительной колонии №29 на Полтавщине.

Интересно, когда конфиденциальной является информация только для представителя потерпевших по делу, в то время как все СМИ уже обсуждают условия проживания в этих учреждениях. Или, может, проблема именно в документальном подтверждении этой информации?

– написала она.

Адвокат отмечает, что Покровский исправительный центр №79, в котором находится Зайцева, предназначен для осужденных без изоляции от общества. Таким людям суд ограничивает свободу, а не лишает ее, как этого требует приговор Зайцевой.

14 августа В Харькове прошел суд, на котором рассматривали апелляции участников смертельного ДТП Геннадия Дронова и Елены Зайцевой. Адвокаты требовали отменить приговор виновникам аварии или, по крайней мере, смягчить его. Однако суд отказал – обоим оставил по 10 лет заключения и возмещения материальных убытков.

Что известно про смертельное ДТП в Харкове?8 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.



Суд по этому делу длился более года, прошло около 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных прениях признали свою вину в совершении аварии.