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      ДТП в Харькове: адвокату потерпевших отказались сказать, где Зайцева и Дронов

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      Адвокату потерпевших не сказали, где Зайцева и Дронов
      Адвокату потерпевших не сказали, где Зайцева и Дронов / Цензор.нет

      Харьковский следственный изолятор не предоставил адвокату потерпевших Ларисе Матвеевой информацию о том, где будут отбывать наказание виновники трагического ДТП в Харькове Елена Зайцева и Геннадий Дронов.

      Основанием отказа называют конфиденциальность информации, об этом Матвеева написала на своей странице в фейсбук.

      Интересно: С церковью, джакузи и тренажерным залом: что известно о колонии, куда этапировали Зайцеву

      СМИ сообщили, что 2 сентября Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79. Зато Геннадий Дронов будет отбывать наказание в Крюковской исправительной колонии №29 на Полтавщине.

      Интересно, когда конфиденциальной является информация только для представителя потерпевших по делу, в то время как все СМИ уже обсуждают условия проживания в этих учреждениях. Или, может, проблема именно в документальном подтверждении этой информации?
      – написала она.

      Адвокат отмечает, что Покровский исправительный центр №79, в котором находится Зайцева, предназначен для осужденных без изоляции от общества. Таким людям суд ограничивает свободу, а не лишает ее, как этого требует приговор Зайцевой.

      14 августа В Харькове прошел суд, на котором рассматривали апелляции участников смертельного ДТП Геннадия Дронова и Елены Зайцевой. Адвокаты требовали отменить приговор виновникам аварии или, по крайней мере, смягчить его. Однако суд отказал – обоим оставил по 10 лет заключения и возмещения материальных убытков.

      Что известно про смертельное ДТП в Харкове?8 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.

      Суд по этому делу длился более года, прошло около 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных прениях признали свою вину в совершении аварии.

      blog_ava
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      5 сентября
      117
      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи ДТП в Харькове Расследования
      Источник: 24 канал
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