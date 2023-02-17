У родных – шок: в Британии внезапно умер парень, за спасением которого следил весь мир

В Великобритании внезапно ушел из жизни 17-летний Дуангпетч Промтеп. Когда-то за спасением парня следил весь мир.

Промтепу стало плохо в общежитии футбольной академии, где он учился. Парня немедленно госпитализировали. В то же время спасти его не удалось.

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Причину смерти Промтепа пока не раскрывают. В то же время, правоохранители рассказали, что смерть парня не считают подозрительной.

Родные подростки шокированы трагедией. Друзья оставляют трогательные сообщения в соцсетях.

СМИ заявили, что в Таиланде в 2018 году он получил травму.

За спасением Промтепа следил весь мир

Промтеп был среди подростков, спасшихся из одной из пещер Тхам-Луанг-Нанг-Нон в Таиланде. Ребята отправились на экскурсию и потерялись. В то время начались ливни. Тогда вода хлынула в пещеру.

Их поиски продолжались 9 суток. К спасательной операции был привлечен военно-морской флот и воздушные силы Таиланда. В конце концов ребят нашли дайверы. В то время подростки пытались спастись.

Всего к спасательной операции привлекли около 10 тысяч человек. К счастью, тогда всех пропавших удалось спасти. Они провели 9 суток без еды, тепла, света. Промтепу в то время было 13 лет.