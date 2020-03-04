Дубилет еще может остаться в новом правительстве Шмыгаля, – СМИ
Исполняющий обязанности министра Кабинета Министров Дмитрий Дубилет может остаться в новом правительстве Дениса Шмыгаля. Об этом якобы ведутся переговоры между Президентом Украины и самым Дубилетом.
По данным источников "Украинской правды" во фракции "Слуга народа" и в правительстве, у Президента Зеленского и Дубилета запланирована встреча на Банковой.
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Что известно о кадровых изменениях в Кабмине
К слову, Зеленский взялся реформировать правительство и уже сегодня украинцы смогут получить новый Кабмин. Сегодня 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Лишь четырем министрам вероятно удастся остаться в своих креслах в новом правительстве Дениса Шмыгаля:
- вице-премьер-министру цифровой трансформации Михаилу Федорову;
- министру юстиции Денису Малюське;
- министру внутренних дел Арсену Авакову;
- министру инфраструктуры Владиславу Криклию.
Еще трое останутся в правительстве, но возглавят новые министерства:
- вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел;
- Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
- Министерство культуры, молодежи и спорта поделят на отдельные Министерство культуры и Министерство спорта. Владимира Бородянского планируют сделать министром культуры.
Однако Бородянский и Милованов могут отказаться от постов в новых министерствах.
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