18:46
4 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Диснейленд по-русски. Смертная казнь от Жириновского
      Вєсті Кремля
      20:41, 3 марта
      Вести.UA: Богдан мстит Зеленскому. Волшебное слово "Коломойский"
      Вєсті.UA
      20:17, 3 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Дубилет еще может остаться в новом правительстве Шмыгаля, – СМИ

      - Читати новину українською
      Дмитрий Дубилет / 24 канал

      Исполняющий обязанности министра Кабинета Министров Дмитрий Дубилет может остаться в новом правительстве Дениса Шмыгаля. Об этом якобы ведутся переговоры между Президентом Украины и самым Дубилетом.

      По данным источников "Украинской правды" во фракции "Слуга народа" и в правительстве, у Президента Зеленского и Дубилета запланирована встреча на Банковой.

      К теме: Каким будет состав будущего Кабмина Дениса Шмыгаля

      Что известно о кадровых изменениях в Кабмине

      К слову, Зеленский взялся реформировать правительство и уже сегодня украинцы смогут получить новый Кабмин. Сегодня 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Лишь четырем министрам вероятно удастся остаться в своих креслах в новом правительстве Дениса Шмыгаля:

      • вице-премьер-министру цифровой трансформации Михаилу Федорову;
      • министру юстиции Денису Малюське;
      • министру внутренних дел Арсену Авакову;
      • министру инфраструктуры Владиславу Криклию.

      Еще трое останутся в правительстве, но возглавят новые министерства:

      • вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел;
      • Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
      • Министерство культуры, молодежи и спорта поделят на отдельные Министерство культуры и Министерство спорта. Владимира Бородянского планируют сделать министром культуры.

      Однако Бородянский и Милованов могут отказаться от постов в новых министерствах.

      Больше о кадровых изменениях в Кабмине – читайте в материале 24 канала

      7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Отставка правительства Гончарука Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:20 Денис Шмыгаль возглавил Кабинет министров: что о нем известно
      Наталя Боднар
      сегодня , 18:19 Алексей Чернышов может возглавить Министерство развития общин и территорий: что о нем известно
      Альона Захарова
      сегодня , 17:44 Иван Плачков может стать министром энергетики: что о нем известно
      Анастасія Зазуляк
      сегодня , 17:00 Российская Конституция по Оруэллу
      Віталій Портников
      сегодня , 16:48 Премьер-министры Украины: кто, когда и сколько времени руководил правительством
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук