Дубилет еще может остаться в новом правительстве Шмыгаля, – СМИ

Исполняющий обязанности министра Кабинета Министров Дмитрий Дубилет может остаться в новом правительстве Дениса Шмыгаля. Об этом якобы ведутся переговоры между Президентом Украины и самым Дубилетом.

По данным источников "Украинской правды" во фракции "Слуга народа" и в правительстве, у Президента Зеленского и Дубилета запланирована встреча на Банковой.

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Что известно о кадровых изменениях в Кабмине

К слову, Зеленский взялся реформировать правительство и уже сегодня украинцы смогут получить новый Кабмин. Сегодня 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Лишь четырем министрам вероятно удастся остаться в своих креслах в новом правительстве Дениса Шмыгаля:

вице-премьер-министру цифровой трансформации Михаилу Федорову ;

; министру юстиции Денису Малюське ;

; министру внутренних дел Арсену Авакову ;

; министру инфраструктуры Владиславу Криклию.

Еще трое останутся в правительстве, но возглавят новые министерства:

вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел;

будет теперь и министром иностранных дел; Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;

планируют назначить министром агропромышленного комплекса; Министерство культуры, молодежи и спорта поделят на отдельные Министерство культуры и Министерство спорта. Владимира Бородянского планируют сделать министром культуры.

Однако Бородянский и Милованов могут отказаться от постов в новых министерствах.

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