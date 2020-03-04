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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      Дубілет ще може залишитись у новому уряді Шмигаля, – ЗМІ

      -
      Дмитро Дубілет / facebook.com/dubilet

      Виконувач обов'язків міністра Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет може залишитись у новому уряді Дениса Шмигаля. Про це нібито ведуться переговори між Президентом України та самим Дубілетом.

      За даними джерел "Української правди" у фракції "Слуга народу" та в уряді, у президента Зеленського і Дубілета запланована зустріч на Банковій.

      До теми: Яким буде склад майбутнього Кабміну Дениса Шмигаля

      Що відомо про кадрові зміни у Кабміні

      До слова, Зеленський взявся реформувати уряд і вже сьогодні українці зможуть отримати новий Кабмін. Сьогодні 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Лише чотирьом міністрам ймовірно вдасться залишитися у своїх кріслах у новому уряду Дениса Шмигаля:

      • віцепрем'єр-міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову;
      • міністру юстиції Денису Малюсьці;
      • міністру внутрішніх справ Арсену Авакову;
      • міністру інфраструктури Владиславу Криклію.

      Ще троє залишаться в уряді, але очолять нові міністерства:

      • віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.
      • Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
      • Міністерство культури, молоді та спорту поділять на окремі Міністерство культури та Міністерство спорту. Володимира Бородянського планують зробити міністром культури.

      Однак Бородянський і Милованов можуть відмовитися від посад у нових міністерствах.

      Більше про кадрові зміни у Кабміні – читайте у матеріалі 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Відставка уряду Гончарука Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет
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