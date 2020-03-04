Дубілет ще може залишитись у новому уряді Шмигаля, – ЗМІ
Виконувач обов'язків міністра Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет може залишитись у новому уряді Дениса Шмигаля. Про це нібито ведуться переговори між Президентом України та самим Дубілетом.
За даними джерел "Української правди" у фракції "Слуга народу" та в уряді, у президента Зеленського і Дубілета запланована зустріч на Банковій.
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Що відомо про кадрові зміни у Кабміні
До слова, Зеленський взявся реформувати уряд і вже сьогодні українці зможуть отримати новий Кабмін. Сьогодні 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Лише чотирьом міністрам ймовірно вдасться залишитися у своїх кріслах у новому уряду Дениса Шмигаля:
- віцепрем'єр-міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову;
- міністру юстиції Денису Малюсьці;
- міністру внутрішніх справ Арсену Авакову;
- міністру інфраструктури Владиславу Криклію.
Ще троє залишаться в уряді, але очолять нові міністерства:
- віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.
- Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
- Міністерство культури, молоді та спорту поділять на окремі Міністерство культури та Міністерство спорту. Володимира Бородянського планують зробити міністром культури.
Однак Бородянський і Милованов можуть відмовитися від посад у нових міністерствах.
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