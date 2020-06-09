Бывший нардеп Сергей Лещенко сообщил, что "слуга народа" Александр Дубинский получил румынский паспорт. Национальный орган по вопросам гражданства Румынии удовлетворил его просьбу.

Румынский паспорт Дубинского

Информация о получении документа есть в приказе "Об утверждении приобретения румынского гражданства для 222 человек", изданном в Бухаресте 26 февраля 2020 года, написал в Телеграме бывший народный депутат Сергей Лещенко.

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Дубинский входит в список лиц, обратившихся к власти Румынии с просьбой о восстановлении румынского гражданства при сохранении места жительства за рубежом,

– отметил экс-нардеп.

По его словам, ходатайство Дубинского о получении гражданства Румынии имеет номер 28232/2017. Положительное решение по нему указано в приказе под пунктом 92.

"Теперь у Дубинский есть полгода для присяги и получения внутреннего паспорта", – добавил Лещенко. После выхода приказа от гражданства Румынии нельзя отказаться.

Бывший депутат отметил, что, вероятно, Дубинский подал поддельные документы на получение паспорта. За это ему может грозить от 3 до 5 лет румынской тюрьмы и запрет на въезд в ЕС на многие годы.



Номер обращения Дубинского есть в приказе о получении гражданства / Телеграм Сергея Лещенко

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