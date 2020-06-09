Дубинский таки получил румынский паспорт, – Лещенко
Бывший нардеп Сергей Лещенко сообщил, что "слуга народа" Александр Дубинский получил румынский паспорт. Национальный орган по вопросам гражданства Румынии удовлетворил его просьбу.
Румынский паспорт Дубинского
Информация о получении документа есть в приказе "Об утверждении приобретения румынского гражданства для 222 человек", изданном в Бухаресте 26 февраля 2020 года, написал в Телеграме бывший народный депутат Сергей Лещенко.
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Дубинский входит в список лиц, обратившихся к власти Румынии с просьбой о восстановлении румынского гражданства при сохранении места жительства за рубежом,
– отметил экс-нардеп.
По его словам, ходатайство Дубинского о получении гражданства Румынии имеет номер 28232/2017. Положительное решение по нему указано в приказе под пунктом 92.
"Теперь у Дубинский есть полгода для присяги и получения внутреннего паспорта", – добавил Лещенко. После выхода приказа от гражданства Румынии нельзя отказаться.
Бывший депутат отметил, что, вероятно, Дубинский подал поддельные документы на получение паспорта. За это ему может грозить от 3 до 5 лет румынской тюрьмы и запрет на въезд в ЕС на многие годы.
Номер обращения Дубинского есть в приказе о получении гражданства / Телеграм Сергея Лещенко
Что этому предшествовало
- Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в 2017 году, работая ведущим на канале "1+1", хотел получить румынское гражданство.
- Для этого нужно доказать, что кто-то из его предков до прадедушки и прабабушки имел румынское гражданство.
- Организовать все он хотел через компанию, которая "искала" его румынские корни.