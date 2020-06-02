Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский не слишком любит журналистов. Особенно, когда они задают ему раздражающие вопросы. Поэтому в ответ он переходит к оскорблениям.

На этот раз от Дубинского досталось журналисту издания "Новое время". У депутата спросили, что его объединяет с Андреем Портновым и Анатолием Шарием. И есть ли у него у него общие политические планы с этими двумя.

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В ответ, который Дубинский опубликовал в своем телеграм-канале, он назвал журналистов "тупыми овцами", а само издание – "соросятской помойкою".

Скандалы между Дубинским и журналистами

Стоит отметить, что Дубинский неоднократно скандалил с журналистами. Начал он это чуть ли не с самого начала своей депутатской каденции. Тогда он "вступился" за своего соратника Максима Бужанского, который обозвал журналистку НВ. Но оскорбил 24 канал, на котором заявили, что Зеленский должен был бы извиниться за поведение своих депутатов.



Впоследствии он оскорбил журналистку 24 канала Анастасию Крымову, которая поставила неудобный вопрос о нем Президенту Зеленскому. При этом использовал те же определения, которыми пользовался Бужанский.



Из-за информационного запроса к Дубинскому на допрос вызвали редактора независимого расследовательского агентства "Слидство.Инфо" Анну Бабинец. Она отправляла Дубинскому запрос относительно его связей с адвокатом Трампа – Рудольфом Джулиани.



Впоследствии это же "Слидство.Инфо" опубликовало расследование о том, что Дубинский пытался оформить румынское гражданство. В ответ Дубинский обозвал журналистов "немытыми рогулями".



Дубинский слил в сеть контакты главного редактора НВ Виталия Сыча, редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой, Анны Бабинец и Дениса Бигуса после того, как была опубликована информация о том, что в диссертации Андрея Портнова обнаружили плагиат. Эти же контактные данные распространил и сам Портнов.



Поскандалил он и с программой "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина". Дубинский заявил, что его пригласили, а потом не пустили в студию. Между тем Шустер опроверг обвинения, заявив, что Дубинский должен был выйти на связь онлайн. А в студию его не пустили из-за карантинных ограничений.

Стоит отметить, что Дубинский заявил о своем намерении баллотироваться в мэры Киева. Сделал он это на фоне столба, на котором было написано "х*й".