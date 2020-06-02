Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський не надто любить журналістів. Особливо коли вони ставлять йому дражливі питання. Тож у відповідь він переходить до образ.

Цього разу від Дубінського дісталося журналісту видання "Новое время". У депутата спитали, що його поєднує з Андрієм Портновим та Анатолієм Шарієм. І чи є у нього у нього спільні політичні плани з цими двома.

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У відповідь, яку Дубінський опублікував у своєму телеграм-каналі, він назвав журналістів "тупими вівцями", а саме видання – "соросятською помойкою".

Скандали між Дубінським та журналістами

Варто відзначити, що Дубінський неодноразово скандалив з журналістами. Розпочав він це мало не з самого початку своєї депутатської каденції. Тоді він "заступився" за свого соратника Максима Бужанського, який обізвав журналістку НВ. Але образив 24 канал, на якому заявили, що Зеленський мав би вибачитися за поведінку своїх депутатів.

Згодом він образив журналістку 24 каналу Анастасію Кримову, яка поставила незручне питання про нього Президенту Зеленському. При цьому використав ті ж визначення, якими користувався Бужанський.

Через інформаційний запит до Дубінського на допит викликали редакторку незалежної розслідувальної агенції "Слідство. Інфо" Анну Бабінець. Вона відправляла Дубінському запит щодо його зв’язків із адвокатом Трампа – Рудольфом Джуліані.

Згодом це ж "Слідство.Інфо" опублікувало розслідування про те, що Дубінський намагався оформити румунське громадянство. У відповідь Дубінський обізвав журналістів "немитими рогулями".

Дубінський злив у мережу контакти головного редактора НВ Віталія Сича, редакторки програми "Схеми" Наталки Седлецької, Анни Бабінець та Дениса Бігуса після того, як були опубліковано інформацію про те, що в дисертації Андрія Портнова виявили плагіат. Ці ж контактні дані поширив і сам Портнов.

Поскандалив він і з програмою "Свобода слова з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна". Дубінський заявив, що його запросили, а потім не пустили до студії. Натомість Шустер спростував обвинувачення, заявивши, що Дубінський мав вийти на звязок онлайн. А в студії його не пустили через карантинні обмеження.

Варто відзначити, що Дубінський заявив про свій намір балотуватися в мери Києва. Зробив він це на фоні стовпа, на якому було написано "х*й".