Колишній нардеп Сергій Лещенко повідомив, що "слуга народу" Олександр Дубінський отримав румунський паспорт. Національний орган з питань громадянства Румунії задовольнив його прохання.

Румунський паспорт Дубінського

Інформація про отримання документа є в наказі 272 / P "Про затвердження придбання румунського громадянства для 222 людей", виданому в Бухаресті 26 лютого 2020 року, написав у телеграмі колишній народний депутат Сергій Лещенко.

Зверніть увагу Скандальний "слуга" Дубінський намагався купити румунський паспорт, – ЗМІ

Дубинський входить в список осіб, які звернулися до влади Румунії з проханням про відновлення румунського громадянства при збереженні місця проживання за кордоном,

– зазначив екснардеп.

За його словами, клопотанням Дубінського про набуття громадянства Румунії має номер 28232/2017. Позитивне рішення щодо нього вказане у наказі під пунктом 92.

"Тепер у Дубинського є пів року на присягу й отримання внутрішнього паспорта", – додав Лещенко. Після виходу наказу від громадянства Румунії не можна відмовитися.

Колишній депутат наголосив на тому, що, ймовірно, Дубінський подав підроблені документи на отримання паспорта. За це йому може загрожувати від 3 до 5 років румунської в'язниці та заборона на в'їзд до ЄС на багато років.



Номер звернення Дубінського є у наказі про отримання громадянства / Телеграм Сергія Лещенка

Що цьому передувало