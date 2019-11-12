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      Дубинский о 24 квартирах и 17 авто: Кто работал – тот ест

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      Дубинский прокомментировал скандальное расследование о нем
      Дубинский прокомментировал скандальное расследование о нем / Фото из фейсбука Александра Дубинского

      Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский утверждает, что он работал не журналистом на "1+1", а продюсером. Все свое богатство Дубинский получил еще до того, как попал в политику.

      Дубинский в комментарии "Радио Свобода" сказал так: "Ни одно имущество, о котором вы говорите в этом псевдо расследовании, не было получено мной после начала работы в политике. Политика не формирует ни мои прибыли, ни возможность покупать какое-то имущество".

      Коротко: Что известно об Александре Дубинском: карьера, декларация и имущество

      "Слуга народа" добавил, что не живет со своей женой с 2014 года, хотя официально они не разведены. Он также упомянул о "вопросе перераспределения ресурсов после развода".

      На вопрос, зачем ему столько имущества, Дубинский ответил: "Зачем вам разные платья?". Политик заверил, что у него "все в Украине, оффшорных компаний нет, налоги все уплачены".

      Все деньги в экономике Украины, налоги уплачены, все наслаждаются жизнью и счастливы. Кто работал – тот ест,
      – сказал депутат.

      Отметим, что нардеп отказался называть сумму зарплаты, которую получал на "1+1".

      Что известно о расследовании об имуществе Дубинского?В связи с расследованием "Наших Денег" на Bihus.Info, Дубинский, его жена и его мать владеют 24-мя квартирами общей площадью 2000 квадратных метров, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями.

      Общая стоимость имущества составляет 2,5 миллиона долларов.

      Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что материал Bihus.info о состоянии Дубинского не содержит оснований для коррупционного расследования.

      Полное видео скандального журналистского расследования об имуществе Дубинского – смотрите здесь.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Расследования Деньги Олександр Дубинский Журналисты СМИ Верховная Рада Новости недвижимости Слуга народа
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