Дубинский о 24 квартирах и 17 авто: Кто работал – тот ест

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский утверждает, что он работал не журналистом на "1+1", а продюсером. Все свое богатство Дубинский получил еще до того, как попал в политику.

Дубинский в комментарии "Радио Свобода" сказал так: "Ни одно имущество, о котором вы говорите в этом псевдо расследовании, не было получено мной после начала работы в политике. Политика не формирует ни мои прибыли, ни возможность покупать какое-то имущество".

Коротко: Что известно об Александре Дубинском: карьера, декларация и имущество

"Слуга народа" добавил, что не живет со своей женой с 2014 года, хотя официально они не разведены. Он также упомянул о "вопросе перераспределения ресурсов после развода".

На вопрос, зачем ему столько имущества, Дубинский ответил: "Зачем вам разные платья?". Политик заверил, что у него "все в Украине, оффшорных компаний нет, налоги все уплачены".

Все деньги в экономике Украины, налоги уплачены, все наслаждаются жизнью и счастливы. Кто работал – тот ест,

– сказал депутат.

Отметим, что нардеп отказался называть сумму зарплаты, которую получал на "1+1".

Что известно о расследовании об имуществе Дубинского?В связи с расследованием "Наших Денег" на Bihus.Info, Дубинский, его жена и его мать владеют 24-мя квартирами общей площадью 2000 квадратных метров, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями.



Общая стоимость имущества составляет 2,5 миллиона долларов.



Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что материал Bihus.info о состоянии Дубинского не содержит оснований для коррупционного расследования.

Полное видео скандального журналистского расследования об имуществе Дубинского – смотрите здесь.